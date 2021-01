MISIÓN. “Mi misión como servidor público termina a inicios del próximo año”, manda a decir JOH, por enésima vez, así es que, no hay más tren que el que pita. Vamos a internas.



FESTÍN. Sigue el estira y encoge entre los tres tristes tigres que negocian la Ley Electoral, unos pujando por dejar “out” a los partidos de maletín, y otros porque sigan en el festín de la deuda política y otras hierbas.



ACUERDO. Ya había acuerdo para la integración de las mesas –y así quedó en el dictamen– para que solo los tres “grandes” ocuparan los cargos de presidente, secretario y escrutador, mientras dos de las bisagras entrarían como vocales vía sistema aleatorio.



HORA. Pero sucede, Sancho amigo, que a la hora de la hora quieren que los partidos de maletín también sean presidentes, secretarios y escrutadores.



SUYA. Todos los caminos indican que los señores del maletín se saldrán con la suya y que no solo seguirán en las mesas, sino que continuarán disfrutando del carnaval de la deuda política aunque solo saquen tres mil votos.



MESAS. El jefe de campaña del “Papi”, Chávez Madison, no se ha andado por las ramas para decir que la docena y media de partidos deben integrar las mesas electorales, no solo tres. A ver si caben en las escuelas.



PISTO. El propio Tommy, como secre del CN, admite que otro de los rollos en discusión es el monto de la marmaja que le seguirán dando a los partidos bisagras, porque resulta que llegaron a llorar al Congreso de que no tienen pisto para “capacitar” a su gente, y “pobrecitos”.



CAPI. Ajá, y si esos partidos no tienen gente, a quién puercas van a capacitar. A Romeo le desertó hasta su alero, el capi Rivera, y luego se le fueron los diputados, menos uno.



ALIANZAS. Falso de toda falsedad que le quieren dar volantín a las alianzas políticas después de las primarias, jura y perjura el Tommy, como asegura el señor de la tele.



PAPOS. Y quién les ha dicho, pregunta el Tommy, que los azulejos también no buscarán alianzas luego de las tales internas. Entonces, ni papos que fueran para prohibirlas, dice. Sepa Judas quién ennavaja a SN y el hombre cree todo lo que le dicen.



GENTE. Lo divertido, dicen, es que a un partido chiquito le dan 18 mil credenciales para su gente en las mesas y, el día de la votación, solo saca tres mil votos. O sea que 15 mil de sus “representantes” no votan por ellos.



POSTE. Tanto que critican, se queja la “people” de EEH, y hay un canal de televisión que tiene pegue directo a un poste y no paga un centavo de luz. Será.



YEYO. A la directora del Tórax casi le da un yeyo cuando le llegó el recibito de la luz por casi 600 mil por el hospital móvil, como si ellos tuvieron vela en ese entierro, y pide se lo manden a Alba Consuelo o a Tavito.