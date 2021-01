CHOLA. Los dirigentes magisteriales no quieren ni pilotajes presenciales. Claro está, mejor la media hora de clases virtuales que dan, y de vez en cuando. Que AB mejor les mande el chequecito a la chola.



VOTO. Polvareda y media la que ha levantado esa propuesta de incorporar los suplentes al CNE con derecho a voto. Los leguleyos aclaran que la palabra suplente es clara, es decir, que su función es suplir al propietario –en sus ausencias- no suplantarlo.



MESAS. El Segura jefe de bancada jura que ya hay acuerdo, para que solo los tres que deben estar integren las mesas, es decir, Libre, PL y PN. A ver si mañana no salen con un domingo siete.



MICA. Falta ver si le darán volantín al 15 por ciento de la deuda política que le regalan a las bisagras, de acuerdo al partido más votado, porque, si no lo hacen, será la misma mica en distinta rama aunque los saquen de las MER.



LOMO. JC, el brother del “resignado” de El Hatillo, se quitó los burros y vuelve, como el hijo pródigo, a Juntos Podemos, decidido a meterle el lomo duro y parejo a “Netanyahu”.



WILL. Denuncia Will Méndez sectarismo, odio y rencor en Libre, y lamenta la tiranía del oficialismo en detrimento de los demás movimientos que están haciendo la lucha.



SEDE. Felices, como lombrices, los trillizos del TJE, porque ya tienen su propia sede y por fin dejarán de andar como el judío errante o de estar de arrimados en El Prado.



IPM. Los ilustres del TJE mandan a decir que los esperan en su “búnker”, en el edificio del IPM, donde también opera el RNP, pero aclaran que estarán juntos, pero no revueltos.



TAJO. Nombrada comisión en Libre para dictaminar si le vuelan la cabeza de tajo a OR o si mejor lo dejan. Hasta en eso se parecen los refundidores a los cachurecos. Son pelis para nombrar comisiones.



BISONTE. El cuernos de bisonte que asaltó el Capitolio ya está en el mamo y su mami anda preocupada, porque resulta que solo come comida orgánica, y no quiere la chuleta, el pollo y la lasaña que le dan.



CHON. Ajá, ¿y el derecho a la protesta? Para que vean cómo funciona la cosa en los países serios. A ver si brincan los derechos humanos de allá, porque están “criminalizando la protesta”. Cómo no, chon...



MANO. Están perros esos embalajes en el arranque de 2021. Sepa Judas quién se estará tomando la justicia por su propia mano con los presuntos extorsionadores.



FOTOS. En esas redes circulan fotos dantescas de dos jóvenes decapitados y desmembrados en Chotepe, en La Lima. Parece que no les dio tiempo de embalarlos.



CALLES. A ver cuándo se vuelve a reunir el Consejo de Defensa y Seguridad, si es que todavía existe, y toma medidas urgentes, ya sea sacar el ejército a las calles, volver al servicio militar, o lo que sea.