CAPITÁN. Misa de emergencia en Corinto entre enviados especiales del mentado Triángulo Norte y de México, complaciendo peticiones del imperio, por aquello de la nueva caravana. Solo para que vean que, donde manda capitán, no manda marinero.



AMLO. Cuento tres, reclutas -dijeron en la capital federal- y detienen ese nuevo convoy de migrantes que viene para estos lares. Solo recuerdos quedaron de aquel discurso poético de AMLO por el “derecho a migrar”.



VIVOS. Sepa Judas quiénes serán los vivos que engancha a esa pobre gente a irse a aventurar, porque, por muy fregada que esté la cosa en sus países, lo cierto es que a nada van.



SPUTNIK. Ya días que hubieran comenzado a cabildear la Sputnik rusa, ya sea con el embajador concurrente en París, o con el ruso en Managua. O será que los gringos se enojan.



HABRÁ. Ya días, dice “Netanyahu”, prometió que habría internas, y habrá internas, y hoy promete que habrá generales. Será.



FOTO. El “papi” manda foto en la que sale con un churute en el cuello, por los golpes del accidente, pero aparece firmando documentos, para que vean que no para de trabajar.



BURROS. “Hay mucho por reconstruir y levantar en nuestro país y, ante el dolor, por fuerte que sea, no podemos parar. ¡Seguimos con los burros puestos”, manda a decir el “papi” en su FB.



LEY. Para que ya dejen de hablar babosadas de que no habrá nueva Ley Electoral, que seguirán con la vieja, y que no sé qué, que aquí que allá, el Tommy manda a decir que este jueves la aprobarán en su totalidad.



CASACA. Los mismos dirigentes de Libre mandan a decir que esa misa de ayer era pura casaca y que, a la hora de la hora, se hará lo que diga el olanchano y punto.



CEJA. La bulla es que el poder detrás del trono del CNE ya días tiene entre ceja y ceja a OR y que solo esperaba el momento oportuno para quebrárselo.



MAYRA. En los pasillos del CNE juran que la Rixi ya tiene haciendo calistenia a Mayrita Mejía para que ocupe la silla de OR. Para que vean que, donde manda capitana...



AVASALLA. Lamenta Rafa Barahona que el movimiento oficialista en Libre “avasalla a todas las demás fuerzas”, y no deja que nadie saque la cabeza, porque se la bajan de un cumazo. Será.



PLEITO. La otra cosa que denuncia Barahona es que ese culebrón de Oscar Rivera, es parte de un pleito que se tienen en el mismo oficialismo de Libre, y pide que mejor se pongan claros con el censo.



IHSS. En marzo viene la vacuna de AstraZeneca, para puyar a los afiliados al IHSS, avisa el Urtecho del Cohep, así es que, no se pueden quejar de Leitzelar y otras hierbas.



LOBO. Sigue la desbandada del gobierno trumpista, y esta vez le ha tocado el turno al lobo de Seguridad Interior, quien ha venido aquí varias veces.