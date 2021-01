PFIZER. En febrero llega la Pfizer, avisa Marco Tulio Medina, el único científico de todos esos que dicen que son “científicos”, como si la ciencia fuera changoneta.



VACUNA. Todavía no llega la vacuna y la bulla es que hay políticos, diputados y funcionarios que ya andan movimiento teclas para ser los primeros en aplicársela. “I can’t believe it”.



NYT. Falso de toda falsedad esas publicaciones de The New York Time que vinculan a JOH con narcos, mandan a decir de Palacio, y juran que es una venganza de los traficantes que ha combatido.



COCA. La mejor prueba, juran en Palacio, es que de 2013 al 2019, durante los dos gobiernos de JOH, el tráfico de coca en Honduras se ha reducido de 87 a 4 por ciento y, el que no crea, dicen, que le pregunte al mismo Departamento de Estado.



PAPI. ¡Eureka! ¡Reapareció el “papi”! solo que por poquito termina en un hospital luego de darse vuelta de carnero en su doble cabina. Gracias a Dios, el hombre salió ileso y sigue en campaña.



COSTILLA. Pero, en el comunicado de lo ex sin cabeza, dan cuenta que el “papi” se rompió una costilla, así es que, ya no solo es la rodilla. El alcalde se recupera en su chola.



GUÍAS. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, ha denunciado el fin de semana que le están amenazando a sus seguidores de las guías de familia y de Código Verde. Será posible. “I can’t believe it”.



PELO. A un ministro pelo parado de Intibucá le echan el muerto los olivistas de estarles corriendo a sus activistas de las guías de familias. Será.



ÚNICO. La otra cosa que ha destacado “Netanyahu” en su gira por aldeas de la capital es que ha sido el único presidente del Congreso dos veces seguidas, “no se les olvide”, sentenció. ¡Ahhh! Y que gracias a él se logró la gobernabilidad. Será.



PANDOROS. Reaparece LZ y pide que no voten por los pandoros, que mejor voten por Mamalicha, por el “combo que no se deja” o por el Chapo.



DURO. Habrá sido venganza de los tales pandoros, pero el fin de semana le dieron duro a otro video de la mamá -muy lúcida y enérgica- reafirmando, por enésima vez, que sus hijos la dejaron en la calle.



BUESO. En esos chambres juran que el conocido médico “jampedrano”, Eduardo Bueso, será el sustituto de Power Chicken como candidato de YR a la alcaldía de SPS. El doc fue vicealcalde en tiempos de “pandilla” Sunseri.



PATA. Lista la Santa Inquisición de Libre para mandar hoy a la hoguera a OR. Y, adivinen quién se anda frotando las manos y brincando en una pata, porque por fin colocará a su delfín.



TOMA. Avisa Mike Pence, el vice, que él sí va a la toma de posesión, aunque se pique Trump, mientras “Terminator” reaparece y compara el asalto al Capitolio con el nazismo en Alemania.