TOQUE. Viene de nuevo el toque de queda, por aquello del relax de la “people”, que ya ni mascarilla usa. Pero solo será en la madrugada.



CRÉDITO. Llegó el crédito solidario a los emprendedores de San Lucía, en los dominios de los Cerrato. El propio JOH, en carne y hueso, encabezó el operativo.



HOGUERA. Lista la Santa Inquisición de Libre para caerle el lunes a Óscar Rivera. Torquemada, a quien se le quema la miel por el puesto de OR, ya tiene lista la leña verde para mandarlo a la hoguera.



AGOSTO. Desde agosto no reciben las transferencias, mandan a decir el Amable de Colinas y el Paquito, de Cantarranas. ¿Estáis oyendo, MM?



SAN. El olanchano insiste en que los 18 mil dólares no eran de él, así es que, se salvaron en la OABI con ese billetillo. Pero, como en esas redes son pelis para inventar, sacaron hasta una letanía: “San Toncontín, que aparezca pisto, en mi maletín”.



POWER. Pues, hombre, Hilario, saludes les deja Power Chicken y renuncia de nuevo, esta vez como candidato yanista a la alcaldía de SPS. Pero, en el bunker del YR juran que sus cuadros siguen firmes, al pie del cañón. Será.



PELOSI. Uno a uno van cayendo los fans de Trump que asaltaron el Capitolio y ayer le tocó el turno al que “profanó” el despacho de la Pelosi. Ya ven que en otras partes no andan con babosadas.



BRUTAL. Ojalá que los meus y los “derechos humanos” de aquí vayan a la capital federal a brincar, porque están “criminalizando el derecho a la protesta”, y por la “brutal represión policial”. Ja..je...ji...jo...ju...



BISONTE. Y, espérense que agarren al cabecilla que andaba disfrazado con la cabeza de bisonte, que es un conocido activista trumpista de Arizona. Seguro, irá derechito al mano y sin derecho a fianza, papa...



SERIOS. Lo que pasa en el imperio en estos momentos pasa en todos los países serios. Una cosa es el derecho a la protesta –pacífica- y otra, muy distinta, la anarquía y el vandalismo.



CACHO. Que mejor no lo esperen, porque no piensa asomar el cacho a la toma de posesión de Biden, avisa Trump, a 11 días de abandonar la White House.



NIXON. Ahora el magnate está entre la espada y la pared: O renuncia a la guayaba o la Pelosi lo someterá a juicio político. Nixon mejor dimitió cuando le iban a aplicar el juicio por el caso Watergate.



VUELTA. Lo “pior” para Trump es que ya se le dieron vuelva varios senadores y congresistas republicanos, mientras en la Casa Blanca hay desbandada de funcionarios, para no salir embarrados.



DELITOS. La mayoría de políticos y analistas del imperio –incluidos republicanos- creen que lo del Capitolio fue un intento de golpe de Estado, mientras Biden lo califica como un acto de “terrorismo doméstico”, dos delitos graves que pesan sobre Trump.