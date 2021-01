PAQUETES. Masiva entrega de paquetes Vida Mejor en Potrerillos, Villanueva, Pimienta y Choloma. El propio JOH, en carne y hueso, encabezó el operativo por tierra, mar y aire.



AMNISTÍA. Aprobada la amnistía tributaria en el zoom del hemiciclo, y por tres meses, así es que, el SAR, las alcaldías, Tránsito, el IHSS, el IP, Conatel, en fin, ya están sabidos.



CABILDOS. Ni tosió en el hemiciclo la cancelación de los cabildos municipales por iniciativa del diputado productivo y complaciendo peticiones del negro Cano y compañía, de la Amhon.



ZARPAZO. Pero la bailarina y compañía mandan a decir que eso es otro zarpazo a la transparencia y que la iniciativa del Tommy solo vendrá a fomentar la corrupción y la falta de transparencia en las alcaldías. Será. “I can’t believe it”.



PECHO. Hombre, no tendrán algo mejor que hacer algunos diputados. Un bárbaro llegó al zoom de ayer sacando pecho con un proyecto para aumentar la jornada laboral a 12 horas. ¡Habrase visto!



BALDE. Eso les pasa por estar de balde. Una cabeza ociosa solo pencadas piensa. Por qué mejor no propone volver a los tiempos de la esclavitud o de la Santa Inquisición. Sean serios, como decía JTM.



SUYAPA. Todos los caminos indican que la popular feria de Suyapa y la celebración del Día de la Virgencita serán canceladas este año por el repunte del covid.



BASÍLICA. Hay un bonito plan para convertir la plaza de la aldea Suyapa y los alrededores de la Basílica Menor en un verdadero sitio turístico, pero ya salió una vieja -de esas que nunca faltan- quejándose de que a ella nadie le pidió permiso. Pobre pueblo, pobre...



YODA. Puchica, como decían “Frijol” y “Gañote”, esas ya son señales, en España, Baby Yoda reemplazó al Niño Jesús en la rosca por el Día de Reyes. ¡Habrase visto! Vale que la Madre Patria es la madre del catolicismo.



PERDÓN. Ahora es que Trump, según el NYT, está pensando seriamente en perdonarse a sí mismo, para que nadie lo investigue y no ir a parar al mamo.



PEDRO. Ya renunció el presunto jefe de seguridad del Capitolio. Solo en las películas de Hollywood es que los gringos no pierden nunca. Unos cuantos enmascarados se metieron al hemiciclo como Pedro por su casa.



MARIMBEADA. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin Trump admitió la marimbeada. Solo que ya es tarde. Todos los caminos indican que hasta su mismo partido le pasará factura.



TAJO. La Pelosi le lleva un hambre perra a Trump y ahora enfila baterías para volarle la cabeza de tajo antes del 20 de enero. ¡Vaya, jodido!



ALBA. Denuncia el personal de los triajes que les deben el año pasado, que este año todavía no han firmado y que, de chascada, los tienen sin mascarillas, guantes y personal de aseo. ¿Estáis oyendo, Alba Consuelo?