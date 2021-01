TODOS. El propio JOH, en carne y hueso, lanzó ayer la campaña “Todos contra el covid”, en la cual participarán más de cuatro mil trabajadores del sector salud, y perseguirán al virus casa por casa. Jueeeeee...



ZORRA. A ver si se oye con la “people”, porque la mayoría ya le perdió la zorra al covid y anda del timbo al tambo como si el virus fuera pura casaca.



ENEE. Piñata de aumentazos en lo que queda de la ENEE como despedida de año viejo e inicio del nuevo. Lo bueno es que el “ejemplo” lo han dado los ilustres de la interventora. Ja...je...ji...jo...ju...



CHON. Ya ven que les dije, manda a decir LZ, cuando advirtió que había que despolitizar el RNP y que lo dejaran poner a él al comisionado del PL. Ajá, y será que él iba a nominar a la Madre Teresa de Calcuta... o a monseñor Ángel Garachana. Cómo no, chon...



COIMAS. Qué feo ese culebrón en Libre por las coimas a cambio de chambas en el RNP. Feo las coimas y feo el regateo de unos y otros pidiendo hasta rebajas del moje.



TAJO. Mel ha hecho lo correcto al admitir la renuncia de OR, solo que el único que le puede cortar la cabeza de tajo es el Congreso, que fue quien lo eligió.



MODA. Pero, como la hipocresía política está de moda, la otra cosa es que los directivos del RNP toda la vida han sido mandaderos de los políticos de turno, en todos los partidos.



DENUNCIAS. Y, en Libre hace tiempos hay denuncias de que los diputados han colocado a toda su parentela y a sus queridas en el RNP.



SECRETO. El otro punto es que a Óscar ya días le llevan hambre, porque Rixi no lo topa y es el poder, dicen, detrás del trono. El otro secreto a voces en Libre es que Óscar solo recibe órdenes

de Carlón.



LIMPIA. Gran escándalo por esa reforma a la Ley de Política Limpia. Para empezar, la mentada comisión es un elefante blanco, donde no pasa nada con reformas o sin reformas.



PÍO. Lo otro es que aquí solo ha hecho falta que reformen la Biblia y la Torá, y nunca nadie ha dicho ni pío, y hoy se rasgan las vestiduras por una reforma a un elefante blanco. Pura hipocresía.



OLLA. Pero, en venganza, Juan Carlos Elvir, el ex de Copeco, amenaza con destapar la olla de cierto candidato que viajaba hasta CR a traer transferencias de pisto. Será.



DÚO. Sepa Judas por qué, pero la bulla es que el dúo dinámico del CNA acaba de mandar a sus Sherlock Holmes a Chamba Comunitaria. Será.



CHINA. ¡Qué bonito! China le cierra las puertas y no deja ni entrar a los científicos que iban a investigar el origen del covid. Hasta el etíope, que ha sido su achichincle, manda a decir que está “decepcionado”.



GUERRAS. Si los chinos más bien deberían estar pagándole una indemnización al mundo entero, así como Alemania tras las dos guerras mundiales.