PCR. ¡Vaya, hombre! En la Migra por fin eliminarán las pruebas PCR como requisito para entrar a Honduras, porque, ni que afuera estuvieran haciendo cola para venir aquí. No la piden ni los gringos que ya llevan como 400 mil palmos.



MEGA. Allí andan con la onda de otra megacaravana, a finales de la otra semana, aprovechando las excursiones de los devotos del Cristo Negro a Esquipulas. ¿Y Bartolo?



ÚNICO. Sepa Judas quién puercas ennavajará a esa pobre gente, porque, por muy jodida que esté la cosa aquí, a nada van y no pasarán ni de Guatemala. Lo único que consiguen es malgastar sus pocas fichitas.



UNIDAD. Friendo y comiendo, YR reinició sus giras el domingo, en Copán, donde aseguró que va por la unidad de toda la oposición, para mandar a los azulejos a echar pulgas a otro lado. Será.



DAMA. A propósito de YR, la bulla es que en su movimiento hay una dama incontrolable que le está corriendo a la gente, y ya se han ido varios. Será posible.



PAPI. En la misma 21 de Octubre andan con la onda de que el movimiento sin cabeza sigue sin cabeza, porque resulta que el “papi” continúa desaparecido y ni en Navidad asomó el cacho por ningún lado.



LEY. El “diputado productivo”, que no es otro que el Tommy, no ve la hora de regresar al Zoom del hemiciclo, para encarar a la bancada del olanchano con la nueva Ley Electoral.



VOTAR. Está bien eso de las llamadas de los enroladores a los enrolados, y le preguntan si quiere votar en tal o cual escuela, cerquita de su chola, o si le apetece votar en otro lado.



DOBLE. Solo que es doble chamba. Sepa judas por qué no preguntaron eso al momento de la enrolada. Nada costaba. Porque, lo otro es que muchos no contestan números desconocidos, por aquello de la extorsión.



PODER. Lamenta el comandante Libreta que la insurrección legislativa de su partido solo ha servido para enchambar a allegados a los que controlan el poder en Libre. “No llegamos al Registro para repartirle chambas solo a un movimiento oficialista”, dice.



COMANDOS. Carlos Eduardo dice que eso es más de lo mismo de lo que hacían en el PL y anuncia la reactivación de los comandos insurreccionales, para que no haya fraude en las internas de Libre.



BIG. Está perra esa segunda oleada del covid. En el Reino Unido, a partir de hoy, cuando el Big Ben marque las 12 de la noche, todo mundo a confinarse otra vez.



REFRI. Claro está, esas son otras economías, y la “people” tiene comida y agua hasta de sobra en su refri, además del bonito que recibe del Estado. Si el problema es en los países acabados, donde, el que no trabaja, no come.