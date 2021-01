CREE. Hombre, con toda la crisis de la pandemia, más el tiro de gracia de los dos huracanes, será sensato y prudente ese nuevo leñazo de la tal CREE a la luz. Pobre, pueblo, pobre...

URGE. Si lo que urge en este momento es de estimular la economía, no de terminar de asfixiarla. Se darán cuenta esos “burrócratas” de la CREE –con salarios de diputados- cuánta gente está sin chamba y cuánta aguantando hambre.

TETÉ. En plena despedida de año viejo y llegada del nuevo, la loca del pueblo ha seguido con la onda de que no habrá primarias y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté.

MANO. Qué ganarán con estar generando más incertidumbre. O habrá alguna mano peluda meciendo la cuna. Por suerte desde el Juan Pablo hasta ya se cansaron de decir que todo son rumores...son rumores...son rumores...

CINCO. Felices, como lombrices, los trillizos del RNP, porque cerraron el año con más de cinco millones de enrolados para la primarias.

CENSO. Lo mejor es que en las primarias ya no votarán ni muertos ni convictos ni chafarotes, juran los trillizos, porque el censo hoy sí va depurado, con la cara y huellas de los enrolados. A ver, dijo el cieguito.

COVID. Caramba, compa, como dice aquel, en California ya colapsaron las funerarias ante tanto palmo por covid y no digamos los hospitales y las UCI.

RELAX. Pero ni así le tiene miedo la “people” al covid y muchos siguen sin creer en él. La mayoría despidió el 2020 y recibió el 2021 más relax que nunca.

MIEDO. Por eso, justamente, sería una locura –y hasta una torpeza- volver al encierro. La gente ya le perdió el miedo al virus y lo único que conseguiría al tal Mesa Multisectorial con eso sería darle el tiro de gracia a la enclenque economía.

BOTÓN. Y, para muestra, un botón: Según datos del mismo “Willito”, el PIB cayó en 9.5 por ciento –la mayor caída en la región-, el déficit fiscal es de 5.6 y el SAR bajó la recogida de pisto en 25 por ciento. Qué tal.

COYOL. Fácil decir volvamos al encierro para quienes tienen fijo un salario al mes, pero, para quienes viven del coyol quebrado, coyol comido, o que deben pagar planilla, más los leñazos de la CREE y otras hierbas...

RONCHA. A oídos de quien corresponda, en Desarrollo Económico hay roncha con la “resignada” por denuncias de malos tratos de su parte. Varios de sus empleados se quejan de que ya no la aguantan. Será.

VENGÓ. Por lo menos la “people” se vengó y la noche del 31 se dio gusto quemando el 2020. Ajá, ¿y la campaña cero pólvora? Very well, thank you.

PELOSI. Para que vean ustedes que los políticos se dan en la madre en todos lados, a la Pelosi le fueron a pintarrajear su casa y hasta le dejaron una cabeza de chancho en la puerta.