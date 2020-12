NOCHE. Listos los monigotes del coronavirus para esta noche a la hora de la tronazón. Todos los caminos indican que, por primera vez, los políticos serán desplazados del patíbulo.



PESTE. Cuántos esta noche despedirán el año con un “no lloro porque te vas, si no, porque no te has ido”. Y es que el 2020 quedará marcado en la historia de la humanidad para siempre, por los siglos de los siglos, como la peste bubónica o la gripe española.



SESIÓN. Como para no variar, los “papis” y “mamis” de la Patria cierran el año con otro zafarrancho. Los diputados de Libre y del Pinu se la dieron ayer de la sesión.



CHARRAL. El Tommy jura que Libre mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, porque, ha estado dele que dele para que aprueben la nueva Ley Electoral y ayer que le iban a dar viento, echó aquel que dijimos al charral.



DISPAROS. El chiste de hoy: La Policía Nacional le pide a los bolos y a los gatillos alegres en general que, si no es mucha molestia, que por favor esta noche no hagan disparos al aire. Jua...jua....jua...jua...jua....



DOUGLAS. Ha muerto, por covid, Douglas Bertrand Anduray, pionero de la radiodifusión en FM en Honduras con su emisora Stereo Amor, director de Radio Católica, cuando era conocida como la Dimensión, y hermano de Kilbeth Bertrand Anduray. QEPD.



POLLITO. También ha fallecido, pero no de covid, el destacado diplomático Edgardo Sevilla Idiáquez, exembajador de Honduras en Japón y en Costa Rica, y exministro de Recursos Naturales. Originario de Danlí, era conocido como el “Pollito Dorado”.



PAGOS. Los pagos y aguinaldos a los empleados públicos están al día, jura MM, el power de Finanzas, así es que, no se pueden quejar. El muchacho no le debe nada a nadie.



VUELOS. Pues, hombre, Hilario, vuelve a sonreír el Villeda Morales con la reapertura de los vuelos internacionales. Qué bueno.



BURRO. Se le acabó la fiesta a los pobres “jeibeños”. O sea que, lo de los vuelos internacionales, fue puro alegrón de burro.



VÍA. Al menos que quieran obligar a Air Europa o a American Airlines o a United Airlines –vía decreto o vía editoriales o columnas bromistas- a que vayan a aterrizar allá. Ja...je...ji...jo...ju...



MAGIA. Increíble que personajes que han ocupado cargos tan relevantes en la “res-pública”, no sepan eso del libre juego de la oferta y la demanda, y de la magia del consumismo.



ABORTO. Felices las feministas y compañía por la aprobación del aborto, con todos los mikis, en los dominios de los Kirchner, aunque quien pone la cara es el bueno de Albertico.



FAMILIA. Otro “gran paso”, directo a convertir al ser humano en una especie en peligro de extinción, como pasó con los dinosaurios. ¡Adiós a la familia! Felices, como lombrices, las feminazis.