ENTRAN. Salen 50 y entran 100 al hilo a las salas covid, lamenta Cosenza, el vice. Y las UCI están colapsadas en todos los hospitales.



CAMA. En las UCI sólo hay cupo cuando muere un paciente covid y deja la cama vacía.



BURRA. Lo más grave es que la people sigue de burra. Por más que le piden, casi de rodillas, que use la p... mascarilla -como diría aquella doctora- por un oído les entra y por otro les sale.



VOLVER. No va a quedar de otra que volver a los dígitos, el otro año, o sea, a partir de pasado mañana. Tal vez así entiende la gente burra.



OPS. Todos los caminos indican que en los dominios de Alba Consuelo ya no le paran bola a la OPS y mejor harán su propio lobby para traer la vacuna de Pfizer. Qué bueno.



TRACATEO. No nos podemos quejar los hondureños. A partir de la otra semana se inicia el tracateo político. Qué más le podemos pedir a la Divina Providencia.



CÉDULAS. Pues, hombre, Hilario, confirman los trillizos del RNP que el 11 de enero viene el primer embarque con las nuevas cédulas. Con tal y no vengan en el barco de los hospitales móviles.



HORA. Hoy le llega la hora cero a la enrolada para la nueva ID y, el o la que quedó fuera, quedó fuera.



MUCOS. Ajá, no hay chamba, siguen las caravanas, pero en El Paraíso ocupan 60 mil corteros de café y no hay gente. Tienen que importar mucos.



SALARIO. Hay empresas que a puras cachas están ajustando el billetillo de la planilla, pero todo listo para negociar el nuevo salario mínimo, en enero.



TILE. Los empleados de Mi Ambiente la han visto tile a fin de año. A resultas, como dice aquella viejita, que no les han pagado ni noviembre ni diciembre.



AIRE. Será, preguntan los pobres empleados de una unidad de Mi Ambiente, que mañana van a despedir el 2020 con tajaditas de aire.



TRUMP. A partir de mañana, cuando el reloj de Comayagua toque las 12 de la noche, se inicia la cuenta regresiva para que Trump pase a “mejor vida” como power de la White House.



BIDEN. Pero ni así se compone el hombre. Biden y su equipo se quejan de que Trump sigue torpedeando la transición y se resiste a dejar el poder. Será.



ASILO. A ver qué pasa con el tal Acuerdo de Asilo que obligó Trump a firmar a los países del Triángulo Norte. Hay que esperar a ver qué dice el nuevo dirigente del imperio...