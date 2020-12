EXCLUSIÓN. “Jucos” están los representantes de los partidos políticos en la Dirección de Informática del CNE porque los “trillizos” no les paran bola a sus informes. No sean mala gente, escuchen a los muchachos por el bien de la democracia...

RESULTADOS. Por los vientos que soplan, el TREP corre peligro de ser influenciado por los caciques rurales que en el pasado se dieron a la tarea de manejar a los representantes de mesas. Ojalá los “trillizos” se pongan pilas para garantizar la mayor transparencia en los resultados. Mmm...

INOCENTES. Por cierto que muchos fueron sorprendidos ayer con las tales bromas de los inocentes, lo “pior” es que se inventaron perras que varios corrieron a postearlas en las tales redes, bien dicen que no hay que confiarse de esos canales del mal. ¿Será?

BONO. En medio de tanta mala noticia, el indómito llegó ayer con 126 millones de los “rojitos” a Yoro para repartirlos entre los afectados por la pandemia de covid-19. Enhorabuena por la pobre gente que perdió su empleo o su “empresita” por el terrible virus.

CAMPAÑA. Y hablando de todo un poco, como la campaña política está más encendida que la antorcha de la libertad, los de Libre les mandaron a decir a los “azulitos” que no se aprovechen de esos “bonitos” para quitarles adeptos diciendo que son los salvadores. Imagínese usted...

INFORMES. Más claro no canta un gallo. Los alcaldes que no liquiden recursos no van a recibir transferencias monetarias para enfrentar la emergencia por el covid-19, les mandó a decir el ministro de Gobernación. Y es que andan con la bulla de que un montón se quieren hacer los curritos aprovechándose de la emergencia. Bárbaros.

VACUNAS. Hasta que la gente puso el grito al cielo se les prendió el foco en Salud de que tienen que comprar vacunas contra el covid-19 para ayer. Al fin entendieron que la salud de los hondureños es primero y que se debe actuar de inmediato porque ese virus no anda con cuentos con nadie...

REFORMA. La idea es pedirle al CN reformar la Ley para hacer compras directas a las farmacéuticas y traer de inmediato vacunas para todos. Un funcionario dijo que ahora sí van por la vacuna de Pfizer y que la tal cadena de frío será fortalecida con nada menos que 11 milloncitos de lempiras. Ojalá estos no salgan como aquellos que dijimos...

BIOSEGURIDAD. De momento, la única vacuna para los hondureños es respetar la bioseguridad, no quitarse la mascarilla y el uso de gel de manos. Hay que dar el ejemplo y dejar de andar abriendo la boca en la calle. Hay que pensar en nuestras familias y los pobres médicos que batallan a diario contra la enfermedad.

AÑO. Pues hombre, hilario, el 2020 ya casi termina, un año “maléfico” que nos dejó de todo a los hondureños. Ojalá el 2021 sea mejor para todos menos para aquellos que se alegran de los males de esta gran Patria.