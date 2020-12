Virus. El cardenal Rodríguez no se anduvo por las ramas y ayer les mandó a decir a toda la muchachada que dejen de andarle llevando el virus a los viejitos a la casa, que muchos cipotes y otros que se las tiran de “chavalos” andan en francachelas llevando el “bicho” de aquí para allá…



Adiós. El grupo de los 13 que trabajará en el plan de reconstrucción de Honduras solo se quedó con 12, porque don Gustavo Alfaro dijo “patitas para qué las quiero” ya que no ve futuro y seriedad en la integración del Consejo.



Dormidos. Las fiestas de Navidad y año nuevo tienen dormidos a los integrantes del Consejo, hasta el momento solo han dicho que la ruta es recuperar la infraestructura, pero no se oye, padre… Mientras, la gente sigue sufriendo ahora por un frente frío…



Mudanza. El indómito tenía tantas ganas de estrenar el CCG que ni esperó a que lo terminaran, parece que no hayan para dónde agarrar y hasta la construcción de la nueva casa presidencial está detenida…



Repunte. Tal y como lo alertaron los médicos, ya se está viendo el repunte de casos de covid-19 y comenzando el 2021 los hospitales estarán saturados de pacientes producto de la irresponsabilidad de las personas.



Ciegas. El Laboratorio Nacional de Virología de Tegucigalpa sigue sin procesar pruebas PCR porque los equipos están contaminados, el país está a ciegas en cuanto al diagnóstico de los casos positivos, pues solo se están procesando las muestras de San Pedro Sula.



Vacunas. Mientras otros países comenzaron la vacunación de su población en riesgo, a Honduras solo queda esperar que vengan las dosis que les donarán y esas vendrán hasta en mayo o junio del 2021, a seguirse cuidando del virus para no fracasar.



Inmunización. Varios países ya cuentan con la vacuna contra el covid-19 y ya empezaron a aplicarla. Pero la compañía AstraZeneca jura y perjura que ellos tienen “la fórmula ganadora”.



Aprovechado. Y hablado del virus, triajes y capacidad hospitalaria, el fin de semana columbraron sin hacer fila y con mala actitud en el triaje del CCI a un directivo del Congreso Nacional para descartar que tenía covid-19. El ilustre padre de la patria trató mal al personal de salud del lugar y llegó arrasando a su paso... pobre pueblo, pobre.



Oportunista. Ahora es que el presidente de los cachurecos anda diciendo que el SICA es quien debería comprar las vacunas del covid-19 para los países de la región y no sus gobiernos. ¿Por qué mejor entre los políticos que están en el poder arman una coperacha y se agencian las dosis de inmunización?.



Aeropuerto. Migración anunció que esta semana se reanudan los pueblos internacionales en el Villeda Morales. Vaya, hombre... El primer vuelo será uno de CM Airlines procedente de Guatemala.