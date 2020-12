Vacuna. Carlitos Alvarado, el mero mero de los ticos, se puso adelante con la vacuna contra el covid-19 en Centroamérica, se la compró a los laboratorios Pfizer/BioNtech y una enfermera fue la primera en ponérsela…Así le da escuela a sus colegas…



Planificación. Umaña, desde “San Piter”, les mandó a decir a los de la Sesal que así se hacen las cosas, como en Costa Rica, dando muestras de planificación, pero aquí ni los freezeres han preparado, como siempre, vamos en la cola...



Enero. Albita desde la Sesal dice que cuál es la bulla, si en enero se sabrá cuál es la vacuna que van a comprar y después hay que esperar otro tiempito para que lleguen, que no coman ansias.



UNAH. La buena noticia es que la UNAH ha puesto a disposición su laboratorio, en el que según el científico hondureño Marco Tulio Medina se pueden almacenar vacunas bajo cero. Así que no hay pretexto para que Salud pueda voltear los ojos a otras opciones.



Primarias. Con bombos y platillos celebraron ayer los movimientos de los partidos políticos el sorteo del CNE para las posiciones en la papeleta electoral. En plena Navidad y respirando política. Pobre pueblo, pobre...



Power. Sin miedo al covid-19, la consejera Rixi Moncada participó ayer en el sorteo del CNE sin usar mascarilla. Será que ya está vacunada o simplemente incumplió con las medidas de bioseguridad.



Feliz. Quienes están que les cabe un buey son los integrantes del otrora movimiento sin cabeza de “Papi al orden”, ya que quedaron en la posición 1 de la papeleta. A los olivistas les corresponde el segundo espacio.



Bye. La Loreley arremetió contra el Partido Nacional al oficializarse que quedó fuera para las primarias. Culpó de su fracaso a JOH, MOH y otros dirigentes cachurecos.



Clases. Los “maestros” desde ya le avisan al ministro rockero que ni espere que van a regresar a las aulas de clases, porque ni esperanzas hay de que la población escolar esté vacunada cuando inicie el año lectivo… seguirán en la misma “línea”…



Pólvora. Y ayer ni habían empezado a comer nacatamales y tronó la pólvora. El primer quemado de la Navidad es un niño de 11 años originario de Comayagua, quien perdió tres de sus dedos. Caramba, no aprendemos.



Doctor. Y eso que el doctor Omar Mejía, y director de la Fundación para el Niño Quemado (Fundaniquem), ha llamado hasta el cansancio que no se permita que menores manipulen pólvora. El galeno promueve que sea ley, pero no se oye, padre...



Prevención. Ojalá que la cifra no aumente, porque si no de nada habrán valido las campañas que se hacen todos los años y hasta las jugosas multas para los padres. Aunque algunos bárbaros piden que los quemen a ellos para que aprendan.