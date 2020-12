PRIMERO. Cómo anda de volazón el colega-presi de Costa Rica, Carlos Alvarado, con el tema de las vacunas. En plena Natividad va a comenzar a inmunizar a su gente, dice, pues el lote le llegó anoche. Que le mande unos tips a la raza de Honduras que no puede ni trasladar un hospital móvil.



REALIDAD. Los degenerados huracanes Eta y Iota afectaron a miles de familias de Nazareth en estas Honduras. Al igual que San José, María y Jesús buscaban un refugio hace más de dos mil años, hoy abundan los catrachos en busca de una mano amiga. ¡Seamos solidarios que nada nos cuesta!



VUELOS. Los sampedranos están que les cabe un buey con la reapertura del Villeda Morales, ojo, pero solo para vuelos nacionales. Al pobre aeropuerto le sacaron como 90 mil metros cúbicos de lodo, dijo don Leo. Los capitalinos dicen que Toncontín nunca falla.



CEPILLO. No había ni pasado la emoción de tener operando de nuevo el aeropuerto de San Piter, cuando ya salía el peine. Un experto de allá afuera, de Ecuador, le tiró duro a don Leo, recordándole que no se puede limpiar la pista con un cepillo de mano.



TAMALES. Algunos precandidatos no desaprovechan cualquier oportunidad…más ahorita en tiempo de Navidad, el diputado “Tiktokero”, Juan Diego Zelaya, anda regalando tamales y café con todo su equipo, ya anda quemando llantas.



CNE. Anoche estaban copadas las filas del Infop esperando la resolución de la inscripción de movimientos para las primarias. Algunos cachos celebraron que el PON de Loreley quedara fuera y la precandidata presidencial hasta amenazó a hacer las de Nerón en la casa de los nacionalistas.



CELEBRANDO. Aquel que todavía nos tiene sufriendo con los ahora accidentados hospitales móviles pasará una “felizona” Navidad, sin que desde allá de la Fiscalía digan pío…pío… sobre las líneas de investigación de Invest-H no se ven.



CALENTAMIENTO. Que las internas son solo mero calentamiento para llegar a las generales, manda a decir el hombre del CN. Además, don Maurito jura y perjura que no le va a hacer “la ponga” a nadie, pero que no va a permitir que se la hagan tampoco, porque pasar de un poder a otro es su aspiración…



CHAMBA. Muchos ya se hacían de libreta, con la camisa planchada y a la espera de la Nochebuena, pero la instrucción es clara: todos los secretarios y subsecretarios deben trasladarse este 24 de diciembre a las zonas afectadas por Eta y Iota, a hacer acto de presencia y acompañar la entrega de bonos de Vida Mejor. Ya se amolaron muchos...



SOLIDARIO. El romántico Quioto no ganó contra Olimpia, pero les ganó el mejor partido a la gente con el corazón. Se vino a pasar la Navidad acá y solo se bajó del avión y se fue a los albergues a llevarles un nacatamal y una camisa del Montreal Impact a los damnificados.