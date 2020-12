BONITO. Este día se inicia la repartición –vía electrónica- del bonito de cinco mil yucas a 62 mil familias damnificados por Eta y Iota. Lástima, dicen, que Libre no quiso apoyar la ayuda.



COVID. Cerca de 20 mil chepitos echarán maceta durante la Navidad y Año Nuevo, para cuidar a la “people” que anda desjuiciada haciendo sus compras, y que ya ni se acuerda del covid.



CHUCHO. Caramba, compa, como dice aquel, esos hospitales móviles ya solo falta que los orine un chucho. Ahora es que la rastra que llevaba el de Olancho se dio vuelta y se destartaló.



CAPOTE. Asegura “Netanyahu” que meterá capote en las internas del 14 de marzo y que ganará 17 de los 18 departamentos. Será posible. “I can’t believe it”.



MIKIS. La dirigencia de Juntos Podemos en la capital, encabezada por Mauricio Oliva y Juan Diego, tuvo convivio navideño con sus bases, con tamalitos, cafecito y todos los mikis.



FANS. El “papi” sigue en silla de ruedas, pero, aun así, le avisa a sus fans que se alisten, porque en cuanto pase la Navidad y Año Nuevo, viene con todo.



CREERLE. Los ex sin cabeza también juran que arrasarán en todo el país, así es que, a saber a quién creerle.



VACA. Solo en Libre, comentan las malas lenguas, las cosas ya están escritas, porque resulta que al comandante Libreta y a Will Méndez le echarán la vaca como con seis movimientos.



HELIO. Además de eso, dicen, en el movimiento 28 de Junio hay uno o dos por FM que se ganaron el premio Nobel en la academia sueca por sus conocimientos científicos en el arte del helio.



CNE. Llamado urgente de los trillizos y trillizas del CNE, para que los enrolados se pongan pilas, y se presenten a arreglar el desmadre con sus nombres, cambio de domicilio o centro de votación.



DATOS. El problema es que ya hoy es 23 de diciembre y la enrolada se acaba el 30, es decir, dentro de una semana. Hasta un instructivo han elaborado en el CNE para facilitar la corrección de datos.



FEO. Otros y otras andan brincando porque salieron feos en la foto. Aja, les mandan a decir, y si juegan en el federal, la cámara no hace milagros.



COLAS. A ver si se oye, padre, porque, el problema aquí es que la “people” deja todo para última hora. Segurito que el mero 30 de diciembre serán colas kilométricas.



BRINCO. Hay brinco por la elección de la Ombudswoman en el hemiciclo. Hugo Maldonado jura que el proceso es inconstitucional. Será.



KARLA. Pruebas para el covid hay hasta de sobra, y lo que pasa es que la “people” no se la quiere aplicar, jura Karla Pavón, la jefa de Vigilancia de la SS. Será posible.



BOSQUES. El chiste de hoy: Los ilustrísimos del ICF mandan a decir que reforestarán los bosques pelados de Honduras con el uso de tecnología. Jua...jua...jua...jua...