BIDEN. Dicho y hecho, Biden había avisado por altoparlantes que se puyaría el lunes con la Pfizer y así lo hizo ayer, frente a las cámaras y todos los mikis, para que no quede duda.



BARBA. Solo Bolsonaro cree que esas vacunas podrían convertir al cliente en caimán y, si es mujer, le podría nacer barba, bigote y manzana. Será posible.



DEDOS. Pues, hombre, Hilario, mañana se sabrá quién pasa y quién no, así es que, a cruzar los dedos se ha dicho. En total son 15 presuntos movimientos del PN, Libre y PL.



SOCAN. Lo bueno será el sorteo, el mero 24 de diciembre, en los aposentos de los trillizos del CNE. Los que más socan por salir de primeros, son los diputados, por el número de la casilla.



APUREN. Madrugó JOH a pedir que se apuren con el bonito de las cinco mil yuquitas para los damnificados de Eta y Iota.



PICHO. Se fue Picho, con quien todo está dicho, como decía en su campaña, cuando le dio por ser candidato a la presidencia de la “res-pública”. Su brother del alma, Jacobo, y su esposa, doña Alice, reciben enormes muestras de pesar. QEPD.



MELVIN. También hay luto en el periodismo nacional por el deceso del conocido periodista Melvin Fernando Paguada, quien, durante muchísimos años, dio cobertura a las noticias aeroportuarias. QEPD.



OSAMA. La semana pasada también fallecieron los periodistas Wilfredo “Willito” Alvarado y Óscar Maldonado, conocido como “Osama”, ilustre y conspicuo miembro de Los Temerarios. QEPD.



CEPA. El power de las emergencias de la OMS, no el etíope -que no sabe nada-, manda a decir que no es cierto que la nueva cepa del coronavirus anda desjuiciada, sin control.



OMS. El profesional de la OMS asegura que todos sus movimientos están fríamente calculados y que la nueva cepa está bajo control. Lo sospeché desde un principio... no contaban con mi astucia... síganme los buenos...



TEÓFIMO. Para que vean que no todo ha sido malo en este 2020, Teófimo López, el púgil catracho, acaba de ser nombrado el Boxeador del Año por The Ring Magazine, una prestigiosa revista de boxeo de USA. Congratulations...



SIP. Si algo bueno ha dejado la pandemia, dentro de lo que cabe, es que ha venido a dejar bien claro el papel trascendental que juegan los medios de comunicación y el periodismo profesional frente a la responsabilidad de informar, destaca el presidente de la SIP, Jorge Canahuati Larach.



VINO. La pandemia vino a potenciar los aportes del periodismo profesional en la búsqueda de la verdad, la fiscalización de los poderes públicos y privados y la libertad de expresión, destaca el máximo dirigente de la SIP.



ALIVIO. Será cierto que Biden ya le tiró línea a su equipo para que busque un alivio a la deportación de catrachos y chapines. A ver, dijo el cieguito.