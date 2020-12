CEPAL. Hoy se conocerá el informe oficial de la Cepal sobre los desmadres de Eta y Iota, el cual será el punto de partida para el Plan de Reconstrucción. Ojalá y el BM, el BID y el BCIE se pongan claros con el pisto.



LOQUEANDO. La gente, por andar loqueando en moles y en todos lados, está contagiando a la “people” que está bien portadita, confinada, lamenta Suyapa Sosa, jefa del Tórax.



ÚLTIMA. El presidente de los enfermeros también avisa que si la “people” no cambia de actitud y se cuida, esta será su última Navidad.



CEPA. Ajá, y como para terminar de rematar la cosa, en el Reino Unido ha salido a bailar una nueva cepa del virus, más agresiva todavía. Solo eso faltaba.



CONVOCAN. El Tommy manda a decir que mañana convocan para entrarle de lleno al presupuesto, así es que, van a trabajar en Navidad los “papis” y “mamis” de la Patria. ¡Vaya, hombre!



FINAL. A ver quién se impone al final en el hemiciclo, si el proyecto de MM que mandaron de Palacio para el presupuesto 2021, o el de “Netanyahu”, que jura que no bajará el de Salud y Educación, y que más bien los aumentará. A ver, dijo el cieguito.



BONO. Por cierto, en su gira del fin de semana, en Comayagua, Mauricio Oliva anunció un bonito navideño de cinco mil yuquitas para los damnificados de Eta y Iota. ¡Vaya, hombre!



SILLA. Pues, hombre, Hilario, ya llegó por quien lloraban, el “papi”, y regresó en silla de ruedas desde Rochester, Minnesota. Los ex sin cabeza le dieron la bienvenida en Toncontín.



RODILLA. Ojalá y le hayan encontrado el mal, porque la bulla es que no solo es la rodilla, sino, todas las articulaciones. Algunos creen que es puro estrés.



ESTRÉS. Los expertos dicen que el estrés es capaz de todo y, como la bulla es que el hombre ni quería, a lo que se suman los tamales que le han sacado a bailar, tiene razón el “papi” de estar así.



MIEL. Reaparece Leoniditas, ahora como “resignado” del “papi” en reemplazo del asiático Chang Castillo, que nunca se decidió. Se bailó Áfrico, que se le quemaba la miel.



ENERO. Se ha desaparecido YR, pero “voz de muerto” jura que anda echando maceta, bajo-bajo, por lo del covid, y en enero arranca con todo.



LIBRETA. Al comandante Libreta le fue súper bien en Corozal, en el Atlántico, donde presentó a sus candidatos a diputados y a alcaldes.



PISTO. Mandan a decir los trillizos del RNP que se apuren, que ya solo quedan 10 días para la enrolada y salir en el censo, y los del CNE, que se apuren con el pisto, porque MM todavía no afloja el billete.



PRUEBA. Pasado mañana se sabrá qué movimientos pasaron la prueba y van a internas y los que no y, al día siguiente, será la rifa sobre las posiciones en la papeleta.