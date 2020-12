VUELOS. Una excelente noticia para el turismo: Inaugurados los vuelos directos entre Minneapolis y Roatán. Qué bueno. Lástima que aquí no le paren bola a la industria sin chimeneas.



TERCER. Pues, hombre, Hilario, en vigencia a partir de ayer el acuerdo aquel de tercer país seguro, disfrazado de “Acuerdo de Cooperación de Asilo”, así es que, ya están sabidos.



AMLO. Pero, si les sirve de consuelo, los gringos también le clavaron el mismito acuerdo al querido AMLO, a chapinlandia y al turquito salvadoreño, también disfrazado de San Nicolás.



CAMPAÑA. Reaparece “voz de muerto” en los aposentos de las y los trillizos del CNE, denunciando una campaña de difamación en contra de YR, su nuevo líder supremo, y pide el patíbulo para los culpables.



VIENE. No dijeron de dónde puercas viene la presunta campaña, pero cuando les preguntaron si tendrá que ver con algún ilustre del CCEPL que también aspira a la guayaba, contestaron: “calientito, calientito”...



LENTA. Caramba, compa, como dice aquel, la recuperación económica de Honduras será la más lenta en la región, según lo ha reconocido el propio Willito, en carne y hueso, en un foro regional.



CAIMÁN. Bolsonaro avisa que él no se pondrá la vacuna de Pfizer ni loco, y advierte que si alguien se la clava y se “convierte en caimán”, en su problema.



BARBA. Tampoco responde, dice Bolsonaro, si alguien se pone esa vacuna de Pfizer y se convierte en Superman o si le empieza a salir barba y es mujer. ¡Ahhh! y califica de imbéciles e idiotas a quienes lo critican por no vacunarse. Ja...je...ji...jo...ju...



FRÍO. Ya descartadas las vacunas de Pfizer y de Moderna para Honduras, porque resulta que en los dominios de Alba Consuelo, no cuentan con la cadena de frío que necesitan.



SAPO. En otras palabras, nos terminarán clavando la de AstraZeneca-Oxford, que es la menos efectiva de las tres. Bueno, “piores” nalgas tiene la rana, y así se las besa el sapo.



SPUTNIK. Ajá, y si traen la Sputnik, el propio Vladimir Putin, en carne y hueso, confirmó ayer que no se la pondrá, porque ya tiene 65 años y resulta que es peligrosa para adultos mayores. Argentina también ya dijo que no se la aplicará a sus viejitos.



VENEZUELA. Y pensar que aquí el olanchano –de carretón- viajó hasta Venezuela a clavarse esa Sputnik y ahora resulta que no sirve para los adultos mayores. O será que no ha cumplido los 60 abriles.



NERY. Otra vez mete las patricias Nery Cerrato por andar de zampalimones. Anunció que en 72 horas estaba listo el llevado y traído hospital móvil de la capital, y neles pasteles.



PAPA. Y Alba Consuelo, su jefa, lo terminó de rematar al anunciar que la Sesal ni loca se hará cargo de esa papa caliente, y le tiraron la pelota al HE. ¿Y MB?