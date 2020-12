FERIADO. Qué divertido el nuevo feriado morazánico. Ahora pasa al 24, 30 y 31 de diciembre, manda a decir Leonel Ayala. Sean serios, hombre.



PAPI. La bulla en la 21 de Octubre es que pasado mañana regresa el “papi” de Rochester, Minnesota, así es que, ya están sabidos. Al menos, claro está, que suspendan el vuelo por la madre de todas las nevadas que está cayendo en el noreste de USA.



MEJOR. Un conspicuo líder de los ex sin cabeza cuenta que el “papi” regresa porque ya se siente mejor, pero que los médicos todavía no le hallan nada.



ESTRÉS. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras que el “papi” ha estado inflamado de todas sus articulaciones, incluidos los dedos de las manos. No será puro estrés ante tanto desmadre. Como dicen que el hombre ni quería y, además, los tamales que le han sacado a bailar por unas tarjetas de crédito.



PAPÁ. Luto en la estrella solitaria por la muerte del papá de Juan Diego Zelaya, por covid. El diputado Zelaya y candidato de “Netanyahu” a la AMDC ha estado recibiendo enormes muestras de pesar. QEPD.



CHIFLADOS. Reaparece Mario Noé, en carne y hueso, ahora como candidato de DB a la alcaldía capitalina. Se reventaron a Los Tres Chiflados.



JAMÁS. Que mejor ni se tiren manda a decir Mauricio Oliva, porque, mientras él sea la mera poporoila del Congreso, jamás de los jamases permitirá que le metan la tijera al presupuesto de la UNAH.



TAMPOCO. Pero no solo eso, el hombre de los puentes del entendimiento asegura que tampoco permitirá que le bajen el presupuesto a Salud y a Educación en ninguno de sus niveles, así es que, ya están sabidos.





MOTO. En el hemiciclo hubo contraorden, no se sabe de cuál de los búnkeres, y se echaron para atrás con la “ley sicaria”, la reforma que volvía a dar luz verde a los dos boludos en moto. ¡Vaya, hombre!



RIFA. Caramba, compa, como dice aquel, el mero 24 de diciembre será la rifa de los trillizos del CNE sobre las posiciones de los movimientos en la papeleta.



LEY. Al menos es lo que dice la Ley Electoral. Allí solo que, por ser Navidad, se pongan de acuerdo y pospongan la rifa para el 28 de diciembre, Día de los Inocentes.



PRUEBA. Ajá, y el 23 de diciembre, o sea, el otro miércoles, el CNE deberá anunciar, con bombos y fanfarrias, los movimientos que pasaron la prueba y los que no. Será.



ETA. Ojalá y se pongan de acuerdo y busquen una mejor fecha. Aunque los y las ilustres del CNE son yucas. En pleno tracateo de Eta -el 13 de noviembre- los movimientos tuvieron que presentar planillas en sus partidos.



FRANCIS. Reaparece ante la afición el Francis, en carne y hueso, y llama a la “people” a celebrar la Navidad en casita, sin visitar familiares en otros lados. A ver si se oye, padre...