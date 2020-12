CLAVAR. Caramba, compa, como dice aquel, la “people” anda tan relajada en esos mercados, moles y bulevares, como si la pandemia ya no existiera o como si la vacuna solo está de írsela a clavar a la vuelta de la esquina.



NADIE. Y esto pasa en la capital y en SPS. Qué tal en tierra adentro. Cuenta un colega que el fin de semana anduvo por varios municipios del sur, incluido Reitoca, Lepaterique y Sabanagrande y nadie, absolutamente nadie, andaba mascarilla.



PATOS. Lo “pior” es que ya viene la llamada Nochebuena y la de Año Nuevo y, ya se imaginan a la hora de los abrazos y besos. Los pobres viejitos pagarán los patos.



MESA. Vale que la “people” de la Mesa Multisectorial llamó ayer a parar la parranda y a seguir con las medidas de bioseguridad. La gran jodida es que no se oye, padre...



BURRA. Lo “pior” que le podría pasar a la economía y al comercio sería volver al encierro, pero, si la gente sigue de burra, no habrá de otra. Hasta Alemania se ha visto obligada a hacerlo.



HUMO. Pues, hombre, Hilario, la bulla es que ya van varias fumatas en el concilio entre los trillizos del CNE y del RNP y que todavía neles pasteles de humo blanco.



PORRA. Ojalá y se pongan de acuerdo porque, de que hay desmadre con cerca de medio millón de enrolados, hay desmadre. Hasta a “people” muy conocida la mandan a votar a la quinta porra.



LISTA. La bulla en los pasillos del CNE es que Raselito Tomé –que va de nuevo como candidato a diputado por Libre- aparece en la lista de inhabilitados por el lío aquel del Ocho. A ver quién es el salvado con su “curil”.



LÍDER. Entre los refundidores ha aparecido un nuevo movimiento, con el nombre del olanchano, y las malas lenguas aseguran que tiene la bendición del líder supremo.



BLOQUEAR. Pero, la bulla es que los bloqueros de Libre ya empezaron a bloquear al movimiento Mel y no ven la otra de tronárselo.



MUTADO. A ver qué hace el olanchano. Con los bloqueros ya probó y no ha llegado a ningún lado. La izquierda de cafetín catracha ha mutado de nombre y de bandera desde los años 70 y nunca ha pasado ni de 25 mil votitos.



OIC. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es la elección de Iván Romero Martínez, embajador catracho en el Reino Unido, como nuevo vicepresidente de la OIC. El diplomático recibe muchas felicitaciones junto a su esposa Miriam.



LISOS. Feliz Navidad les desea la Conferencia Episcopal, pero también avisa que está muy preocupada, por el asunto de los uñudos que están saliendo lisos de todos lados.



NERY ¡Eureka! Hoy sí, papa, Nery Cerrato jura por Alba Consuelo que en las próximas 72 horas comenzará a funcionar, por fin, el hospital móvil de la capital. Y, que le dé dengue a Marcos Bográn si está mintiendo, dice.