REINA. Saludes les dejó la reina, pero antes estuvo en la zona cero, en carne y hueso, conociendo in situ la devastación y hablando y alentando a los damnificados. Qué bien.

IHSS. Pues, hombre, Hilario, absueltos todos los exdirectivos del IHSS que habían sido arrimados a los tribunales por el MP por no haber dicho ni pío cuando el desmadre de Mario Zelaya.

COVID. Lo bueno de esa pasarela saliendo lisa de los batallones y del mamo es que ya no habrá confinamiento y, por lo menos, se evitará el covid. Congratulations...

MARIO. Pero como en esas redes no se escapa nada ni nadie, unos chuscos estaban ayer dele que dele que, al paso que va la cosa, no tardan en salir lisos Mario Zelaya y Bertety. No hallan qué inventar.

MOCHILAS. Qué será “pior”, pregunta Reinaldo, los juicios por corrupción de algunos azulejos y los que han salido del mamo, o las carretillas o las mochilas llenas de pisto. Será.

ROSALILA. Cuento tres y me tienen el proyecto de restauración de Rosalila, madrugó ayer JOH a advertirle a la “people” de Antropología, y remató de cabeza pidiendo que corten esa maldita burocracia e iniciar cuanto antes la reparación.

AGURCIA. Por eso dicen que, solo el que no llora... La reacción de JOH es en respuesta al SOS que lanzó el arqueólogo Ricardo Agurcia, quien advirtió que el templo Rosalila está a punto de desburrungarse.

PRESIDIO. Será cierto que “Cali” acaba de cancelar el proyecto que se construiría en el sitio donde estaba el fatídico presidio de SPS, para fomentar la cultura, el deporte y la salud entre los “jampedranos”. Pobre, pueblo, pobre...

INA. Qué divertido. Miles de trabajadores pegando el grito, sin chamba, centenares de negocios y microempresas han cerrado, y los empleados del INA en las calles, pidiendo aumento.

HAM. Si el INA más bien hace tiempos que lo hubieran cerrado y dejar una oficinita para la titulación de tierras en la SAG. Que le pidan aumento a César Ham, que fue quien la llenó de burócratas en tiempos de Pepe.

BOTE. A propósito de Pepe, nada se ha vuelto a saber del hombre de El Chimbo desde que Rosita salió del bote. Hasta su hijo Jorge Dimitrov se perdió del mapa y dejó vestida y alborotada a la coalición aquella.

EVO. Le jugó el abono a Evo en una asamblea de su propio partido, el MAS, al extremo que hubo hasta una trifulca y lo agarraron a sillazos.

MAL. Para que vean ustedes que la “people” está de mírame y no me toqués en todos lados. A Evo le fue mal en su propio partido y en Cochabamba, su bastión político y sindical.

SILLA. Lo divertido han sido los memes: “Lo que no pudo hacer Meza, lo hizo la silla”...“ahora sí fue golpe, atentamente: la silla”...“al que pierde la silla, le dan con la silla”. ¡Qué lenguas!