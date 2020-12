PCR. Qué tontería eso de pedirle la prueba PCR a los turistas que llegan a Roatán. Ni que la “people” estuviera haciendo cola allá afuera para venir aquí.

MIGRA. Ajá, y se la piden con 72 horas de anticipación y, de remate, se quejan los tour operadores que la página de la migra solo pasa caída. ¿Cómo va a progresar así el turismo?

FMI. Pues, hombre, Hilario, aprobada la tercera revisión del Acuerdo Stand By con las aves agoreras del FMI, así es que Willito y MM andan que les cabe un elefante tan grande como la Comisión de Competencia.

ROSALILA. Avisa Ricardo Agurcia que el Templo Rosalila está a punto de venirse a pique, gracias a Eta y a Iota, y solo el Congreso lo puede salvar, aprobando el billetillo para la restauración, si no, dejará de ser Patrimonio de la Humanidad. A ver si se oye, padre...

MAYO. ¡Eureka! ¡Apareció el “papi”! El alcalde de los capitalinos y candidato a la guayaba ha aparecido, pero allá en la Mayo Clinic, en Rochester, Minnesota.

PILAS. La bulla es que el “papi” ha estado jodido, no solo de la rodilla, sino de todas sus articulaciones, pero su familia y amigos confían en Dios que de allá regresará como de paquete, y con las pilas bien cargadas.

TRA. Cuentan que el “papi” se fue manejando hasta la “jeiba”, luego se la dio para Puerto Cortés, donde estuvo bailando punta y hasta el tra... tra... tra... y se terminó de fregar la rodilla.

LIBRE. La “Mujer Araña”, que se resiste a creer que la pandemia haya acabado con Cybex, asegura que en Libre ni uno de los movimientos cumple los requisitos, incluido el de XC.

INSCRITO. Ajá, y cuáles son los requisitos, el propio olanchano, en carne y hueso, dijo que ningún movimiento sería inscrito si no presentaba planillas en al menos 150 municipios y diez departamentos.

SEIS. Pero, no solo el olanchano y su wife no cumplen, aunque son apoyados por seis corrientes internas. Tampoco cumplen el comandante Libreta y Will Méndez.

TRES. Pero, además, no solo en Libre no cumplen los requisitos, la bulla es que en el PL ninguno de los tres movimientos cumplió y todos estos días han andado haciendo ajustadillas para completar.

COMITÉ. Pero no solo en Libre y en el PL no cumplen, en el Comité Central se ha confirmado que hay una corriente -que no es Loreley- que tampoco cumplió y también anda en ajustadillas.

CAMAS. Los ticos le mandan a decir a Bukele, el líder supremo de algunos en estas latitudes, que el asunto de la salud no solo es cuestión de tener camas para el covid. ¡Vaya, jodido! Eso le pasa por andar de zampalimones.

COLEGIO. Joe Biden será declarado oficialmente presidente electo del imperio por el Colegio Electoral y recibirá el bastón de mando el próximo 20 de enero. A ver si llega Trump al traspaso.