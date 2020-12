FRIJOL. Reculón y medio con lo de las motos. Para qué puercas se ponen a aprobar babosadas sin antes preguntar o pedir permiso. Se ve que nunca escucharon a Frijol: “El que manda, manda, y si se equivoca, vuelve a mandar”.



COPÁN. Ajá, y “pior” si es una iniciativa del bigotón de Copán, que nunca abre la boca en el hemiciclo y, cuando la abre, solo para hablar burradas.



NAVIDAD. Los dos hombres en moto es para que la familia “disfrute” la Navidad, según RDB, y asegura que esa medida ya no tenía ningún sentido.



MOTO. Claro está, le manda a decir la “people” de a pie que a diario es asaltada por delincuentes en moto, como él anda con guaruras, en carro blindado, vidrios polarizados, chofer, en fin...



TPS.TPS. Manda a decir Luis Suazo, el embajador en el imperio, que trabajan a todo vapor por conseguir, no solo un nuevo TPS, sino la residencia permanente y hasta la naturalización. ¡Ahhh!, y que ya iniciaron acercamientos con los peluches de Biden.



FELIPE. Muy contento JOH por la llamada que recibió ayer de Felipe VI, el rey de España, para solidarizarse con los damnificados de Eta y de Iota y reafirmarle su acompañamiento en el proceso de reconstrucción.



FDA. Perdió las elecciones, pero aun así, Trump no anda con babosadas. El magnate le mandó a decir al jefe de la FDA que, o le autorizaba ayer la vacuna, o que mejor le mandara la renuncia.



WILITO. Luto de nuevo en el periodismo nacional, tras el deceso de Wilfredo “Willito” Alvarado, un veterano comunicador que se inició en los deportes, en los años 80, en la entonces Radio Tegucigalpa. QEPD.



TAMAL. Buena, bonita y barata esa actividad de Juan Diego de regalarle una tamalito y un cafecito a la “people”, como parte de su programa Navidad Contigo, Tiempo de Compartir, junto a la Pao, su wife.



HAMBRE. Si todos los que aspiran a la AMDC o a la Alcaldía de SPS, Choluteca, La Ceiba, Comayagua –de los distintos partidos- hicieran eso, a cuánta gente le quitarían el hambre en estos tiempos de hambruna.



MONCHITO. Muy congratulado el doctor Ramón Custodio por la celebración de su cumpleaños, pero más feliz su hijo, el popular Monchito, por poder compartir con él en Valle de Ángeles.



SUCURSAL. Roncha en la sucursal del CNE por el destape de los carpinteros que se resisten a jubilarse y siguen manipulando los organismos electorales.



RNP. Tratan a los trillizos del RNP como si fueran sus empleados, y a los mismos del CNE, y ahora no se conforman con nombrar los altos cargos, sino que también meten a los conserjes.