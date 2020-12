LODO. Todavía hay decenas de familias con el agua –y el lodo- hasta el cuello en La Lima. Killa, el power de Copeco, tiene días de estar metido en la zona cero y lamenta que, por más que trabajan y trabajan, los daños son demoledores.



JODIDA. Ni a la frontera con chapinlandia ha logrado llegar la nueva caravana. Por muy jodida que se encuentre la pobre gente que se va, no hay manera de hacerla entender que no pasará.



TACO. Atrás quedaron aquellas caravanas, como la de “Lady Frijoles”, cuando se daban el taco de criticar que solo les daban frijoles molidos y tortilla, “como si fuéramos cerdos”.



AMLO. Atrás quedó el discurso poético, romántico y humanista de AMLO. Hoy solo saca cienes en los exámenes que le pone Trump sobre “represión II” a los pobres migrantes.



RÓTULO. “Wanted” –se busca- dice un rótulo que acaban de poner en la 21 de Octubre por la desaparición del “papi”. Unos dicen que se anda operando en la USA, pero otros juran y perjuran que no ha salido a ningún lado. Será.



ÚNICA. A propósito, en las altas esferas del PN se insiste en una candidatura única, aunque siempre irían a primarias el 14 de marzo por las diputaciones y alcaldías.



PESPIRE. Y, mientras el “papi” reaparece en carne y hueso, “Netanyahu” y su equipo van soplando hoy para Morolica y Pespire, y el domingo tendrá misa con toda su dirigencia de Cholu.



REGLAMENTO. Aprobado el reglamento en los dominios de los trillizos del RNP para los reclamos por el desmadre de la enrolada y otras hierbas. Gaspar, Melchor y Baltazar prometen arreglar hasta el último problemilla. Qué bien.



PÉRDIDAS. La “people” de EEH jura que cierran el 2020 con pérdidas del 19.5 por ciento, y no en más del 33 por ciento, como denunciaron la ASJ y compañía, lo que significaría una reducción del 10.52 por ciento. Será.



PEAJE. Que no frieguen, le manda a decir Gustavito “Bográn” a la “people” que está pidiendo a gritos la reubicación del peaje de Santa Cruz de Yojoa, el “Triángulo de las Bermudas” de volquetas y camiones.



MEJOR. Lo que harán, dice Gustavito, es pedirle a la tal Covi que ponga básculas y avisa que mejor dejen de molestar, porque si no, no harán nada. ¿Las básculas de Blas?



VUELO. Aterrizó al fin el vuelo de Air Europa. Ya ven que quienes deciden eso son las líneas aéreas. Ya días que están rogando a AA, a United Airlines y otras hierbas, para que se vayan a Golosón, pero neles pasteles.



BARRER. La otra cosa es que solo aterrizarán en Golosón mientras Leíto Castellón termine de barrer el Villeda Morales, pero, una vez que barra y trapee, vienen de chuso de regreso.



FALTA. Entonces, solo falta que las fuerzas vivas “jeibeñas” empiecen a presionar, para que Air Europa y otras hierbas sigan en Golosón.