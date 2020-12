ECONOMÍA. Grave error si volvieran a cerrar la economía. Ojalá y ni siquiera se les ocurra pensar en eso. Que cada quien cumpla con sus medidas de bioseguridad.



LETIZIA. Viene la reina Letizia, y sería bueno llevarla a Santa Bárbara y a La Lima, las zonas más castigadas por Eta y por Iota. Además, ella es periodista y sabe de andar en esos desastres.



BUENO. Caramba, compa, como dice aquel, parece que los trillizos del CNE ya tienen su paralela. Y lo bueno es que les está sirviendo de espadachín para enfrentarse con los tres tristes tigres del RNP.



SEDE. O será que los trillizos del CNE cambiaron de sede y no le avisaron a nadie. Eso, porque los misiles no están saliendo de El Prado, sino, de un búnker.



MOLINO. Por eso dicen que aquí, si no es una cosa, es otra. Tanto que se ha hablado de transparentar el proceso electoral, de devolverle la confianza a los órganos electorales, pero, a la hora de la hora, cada quien quiere llevar agua a su molino.



CARPINTERÍA. No será suficiente con mantener las influencias para nombrar a X o a Y funcionario (a) en X o Y institución -electoral o no-, sino, que ahora también hay que meterse hasta en la carpintería.



FALTA. La bulla es que a la consejal ya le dan los comunicados redactados, solo para que los lea, y que no habla porque le tienen que decir todo lo que debe de decir. No, hombre. Eso es hasta una falta de respeto para la muchacha.



TRES. A propósito de carpintería, los carpinteros salieron con la “ideota” de poner a tres burócratas en cada división del CNE, y la medicina –tal y como lo dijimos aquí- ha salido “pior” que la enfermedad.



CABEZAS. A quién se le ocurre que en una dirección, división, gerencia o como se le llame, hayan tres cabezas. Es como que un país hubiera tres presidentes tomando decisiones. ¿Qué creen que pasaría?



FÚTBOL. O que en un equipo de fútbol hubiera tres entrenadores, los tres con los mismos poderes de decisión. Cada uno haría su propia alineación del equipo.



TICO. Lo divertido es que, aunque en la división electoral hay tres cabezas, acaban de importar a un tico que es el que de verdad manda. Ja...je...ji...jo...ju...



JUCOS. Y, la bulla en el CNE es que los tres presuntos jefes de la división electoral andan jucos, porque resulta que nadie les tira ni de aquellos que dijimos, porque quien manda es el tiquillo. No, hombre.



COSA. Al paso que va la cosa, con tres cabezas en cada dirección del CNE, con ese desmadre del enrolamiento y con otros mandando desde afuera, va a ser despelote y medio el día de las elecciones.