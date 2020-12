COMBO. Para que vean ustedes el poder del combo de la Americana, que tres de sus conspicuos miembros van de primerísimos en distintos partidos y movimientos. El de los chocoyos va de primero con el “papi”, Elvincito de primero con YR y el “resignado” de El Hatillo de primero con “Netanyahu”, todos por FM. Congratulations...



USA. “El que las usa, las imagina”, le manda a decir JLM a LZ, porque le vuela maceta a las encuestas donde sale perdiendo, y acaba de sacar las suyas, en las que gana. Será.



TOPAN. La bulla es que el gran pleito entre los trillizos del CNE y RNP es entre los mismos refundidores de uno y otro lado, porque parece que no se topan.



CARA. Para no verse las caras, dicen, la Rixi mejor no asomó el cacho a la misa que tuvieron espartanos y troyanos.



HILO. Pues, hombre, Hilario, saludes les deja la bailarina y se despide del hemiciclo después de cinco períodos al hilo. Ahora va de candidata a la guayaba de lo que queda del Pinu.



BASES. Ojalá y las bases no la empiecen a rogar para que siga otros cuatro añitos como “mami” de la Patria. Doris dice que no le puede decir que no a las mujeres que hoy le piden lanzarse.



LEY. Ajá ¿y la nueva Ley Electoral? Bien dicen que solo el que no llora, no mama. Todo estaba listo para darle viento, pero como las bisagras -encabezadas por Romeo, donde estás que no te veo- empezaron a brincar, neles pasteles.



BILLETÓN. Lo “pior” es que gastaron un pistal, como dicen las viejitas, en esa nueva ley. No solo le pagaron un billetón a la OEA, sino a los asesores de la Comisión Técnica.



JUSTO. Ajá, ¿y será justo que con todos los estragos económicos de la pandemia, más el remate de cabeza de Eta y de Iota, sigan botando el pisto en partidos de maletín?



VIRUS. Los ilustres de la Mesa Multisectorial amenazan con volver al encierro, entierro y destierro, como en los tiempos del general, por el rebrote del virus.



MARÍA. Hasta el Día de la Inmaculada Concepción de María ha pasado como si nada por culpa de la pandemia. Ni en México, donde es romería al Santuario de la Virgen de Guadalupe, hubo nada.



MEJOR. Alba Consuelo avisa que, a pocos días de que finalice el año, todavía no recibe el hospital móvil de la capital por parte de los ilustrísimos de Invest-H, y les manda a decir que mejor no inventen.



AMLO. El bueno de AMLO le acaba de pedir al Senado azteca que mande al carajo a todos los agentes de la DEA que operan en territorio mexicano. Y adivinen quiénes andan felices por eso.



CHON. Pero, la izquierda troglodita y de cafetín no tarda en salir sacando pecho por su anuncio, con la casaca de que ha salido en defensa de la “soberanía” de México. Ajá, pero si eso lo hace uno de derecha, es que es narco. Como no, chon...