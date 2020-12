ASESOR. Será cierto que en el búnker de “Netanyahu” contrataron los servicios del mismo asesor argentino que trabajó para la alianza SN-Mel y que el gaucho está aprovechando para atizar el fuego entre los cachurecos. Será. “I can’t believe it”.



FUEGO. Lamentable y peligroso ese fuego cruzado entre los trillizos del CNE y del RNP cuando el proceso apenas arranca, porque, ya se imaginan en las generales. Van a salir a relucir hasta los chusos y los cohetes.



PIRUJO. El Tommy tiró a matar el domingo en la noche con una retreta de tuits en los que se llevó de encuentro al CNE, acusándolo de “arbitrario” por publicar un censo pirujo.



HILO. Pero la Paola, que paga por no hablar y es apartada, sacó el machete y, en otra retreta de tuits, aclara que el CNE no sabe nada del hilo, que los que costuran son los trillizos del RNP. ¡Vaya, jodido!



PORRA. Ajá, y entonces quién puercas será el culpable de todas esas inconsistencias, de los traslados, de la “people” que se enroló y no aparece, de los que mandan a votar a la quinta porra, en fin. ¿Seré yo, maestro?



LEÑA. En pleno fuego de metralla y lanzamiento de obuses, sale, por la punta izquierda, el olanchano, y por la punta derecha, el “Niño Gualaco”, cada quien con su carga de leña.



TETÉ. Uno y otro dicen que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue Teté, y al final ambos dicen que no van a permitir que pospongan las internas. Ja... je... ji... jo... ju...



ZOILA. A propósito de Reinaldo, la bulla en Sedis es que la pobre Zoilita ya no halla qué puercas hacer con todo el desmadre que le dejaron.



ARRANCAR. Ojalá y los trillizos de uno y otro lado arreglen eso, hombre. No se vale que el proceso no ha ni terminado de arrancar y ya lo están enlodando.



MESA. Los trillizos ya son garrudos y garrudas y solo tienen que sentarse a platicar. Hablando se entiende la “people” y, cualquier cosa que sea, la deben arreglar en una mesa. Sean serios, como decía JTM.



DOBLE. Solo para que vean el doble discurso de la dizque izquierda. El olanchano jura y perjura que las presuntas elecciones en Venezuela fueron “transparentes y pacíficas”. Lo que en otras partes es malísimo, allá en buenísimo.



AMDC. Lamentable eso que andan haciendo los chepos municipales de la AMDC, cerrando negocios a diestra y siniestra, como si estuviéramos en tiempos normales. No se habrán dado cuenta del desmadre económico de la pandemia.



PAPI. Habría que ver si el “papi” se da cuenta de eso, porque, como hace poco se la dio para USA a operarse. Además, sigue jodido de su rodilla.



PRIMER. Ha muerto el abogado Dagoberto Mejía, el primer director de fiscales del MP. Se sometió a una operación de corazón y no pudo. Era hermano del colega Marlon Mejía. QEPD.