ISRAEL. La conclusión de la misión de expertos de Israel que mandó Netanyahu es construir represas aguas arriba del valle de Sula para que no se repita lo de Eta y Iota. Eso lo sabemos aquí hace como 50 años y qué hemos hecho.



CENSO. Remitido, con todos los mikis, el Censo Provisional, en formato electrónico, a los partidos y los dirigentes que están en misa, ni cortos ni perezosos, ya lo empezaron a wasapear a sus bases, para que cada quien se busque en los listados y después no haya brinco.



CNE. El censo lo manda la Hall, con base en el listado que enviaron al CNE los tres tristes tigres trillados tranquilos comieron del RNP, de acuerdo con la enrolada del Proyecto Identifícate. ¿Estáis oyendo, SN?



GIRA. Sepa Judas por qué lo dijo, pero “Netanyahu” manifestó en su gira por Intibucá que en su movimiento no lleva a ningún ministro como candidato a diputado. ¿Estáis oyendo, papi?



QUINTO. Pero, la bulla entre los ex sin cabeza es que Ebalito no solo va de quinto en la planilla del “papi” por FM, sino, que se querían tronar al de los chocoyos para ponerlo a él de primerito. Será.



RUBÍ. Caramba, compa, como dice aquel, a pesar de las percoladoras aquellas, los plasmas y otras hierbas, allí viene otra vez de diputado por Yoro el Rubí, el ex de Copeco. Y adivinen por qué movimiento.



YERNO. Aclaran que un peludo que va de candidato a diputado por Libre en FM nunca llegó a ser yerno del expresidente Ricardo Maduro.



HIJO. A propósito del exgobernante azulejo, ahora son familia con el de los chocoyos. Su hermana menor, Melissa Maduro Joest, acaba de contraer nupcias con Mario Rivera, el hijo mayor de Toño y de Aminta. Congratulations...



RONCHA. En el buró político de Juntos Podemos hay roncha porque resulta que un ex del movimiento –muy querido y apreciado, dicen, por el propio “Netanyahu”- se ha dado a la tarea de estar llamando a los candidatos a alcaldes de esa corriente, para ofrecerles el sol, la luna y las estrellas a cambio de que se vengan con el “papi”. Será posible. “I can’t believe it”.



BODEGA. Unas viejitas damnificadas andan averiguando dónde es que tiene Renán la bodega con el arroz de Taiwán que le dio Reinaldo, a ver si les regala, aunque sea un par de bolsitas.



BUCLE. Pues, hombre, Hilario, saludes les deja Gustavito Alfaro, el hombre del bucle, y pinta llantas del consejo consultivo. Sepa Judas por qué se la dio.



MITCH. Está yuca conseguir pisto en estos dorados tiempos de la pandemia. Lo único que ofrecen es endeudamiento. Nada que ver cuando el Mitch.



GRUPO. Ajá, y si así están las cosas, ¿no habría sido bueno llevar a Washington a miembros de la oposición que integran el grupo consultivo, por aquello de la credibilidad?