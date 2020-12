PISTO. A conseguir pisto a la capital federal para la reconstrucción de los desmadres dejados por Eta y Iota. La comitiva es encabezada por el propio JOH, en carne y hueso, y viajaron ayer en el “air force one” catracho.



RELOJ. Hoy, antes de que el reloj de Comayagua marque las 12:00 de la noche, los partidos ya deberán haberle mandado a los trillizos del CNE las planillas de los movimientos internos.



BRINCO. Ojalá y no haya brinco por el formato en que las manden, como pasó ayer con los trillizos del RNP.



PELÓN. Auditoría inmediata y detener ya el proyecto Identifícate, le pide el señor de la televisión, a la ONU. Llegó a la sede flanqueado por el “Pelón 70”, quien regresa, como el hijo pródigo, a cobijarse bajo sus alas. Ajá ¿Y rescate Pac?



VIEJA. Ajá, y si paran en seco el rollo de la nueva identidad, después van a decir que no debe haber internas –mucho menos generales- con la vieja y, al final, las sacrificadas serán las elecciones. Y a quién creen ustedes que beneficia que no haya comicios.



FAKE. El de los chocoyos, que encabeza la planilla de los sin cabeza en FM, aclara que never and never ha presentado un proyecto para suspender el pago de aguinaldos a los empleados públicos. Avisa que son fake news.



REINALDO. Mandan a decir desde el hemiciclo que no saben de qué se asustan que Reinaldo se la haya dado –oficialmente- con el “papi”, si es de los fundadores del movimiento de los ex sin cabeza.



PRIMER. El “Niño Gualaco” ha confirmado que va de primer candidato a diputado del “papi” en las pampas olanchanas. Tuvo que salir ayer porque hoy se oficializan las planillas.



JUEZ. En el buró político de “Netanyahu” le desean suerte, pero cree que, por “asuntos de imparcialidad y moral política”, debería renunciar al CCPN, porque no puede ser juez y parte. Será.



WALDINA. La Kurwahn abandona el PL y se la da con Quique Yllescas –de Todos por Honduras- donde va como candidata a diputada por FM.



AMENAZA. La última es que Trump amenaza con volver a lanzarse en las elecciones de 2024. Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que al suave va aceptando la marimbeada.



CEPAL. A misa con la Cepal el grupo de los 13 que conforman el consejo asesor de la Vida Mejor, para definir la hoja de ruta a seguir, de cara a la reconstrucción del país gracias a los estragos de Eta y de Iota.



EXPERTO. Lamenta la Mesa Ciudadana Transformemos Honduras que en el grupo consultivo no haya ni un tan solo experto en educación.



BALANCE. Triste y lamentable el balance del año escolar que hace la Mesa Ciudadana. Dos millones de niños quedaron fuera del sistema, 800 mil dejaron el año a medio palo por falta de internet o celular y dos de cada tres menores de 17 años nunca se matriculó.