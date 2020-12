HILO. Fátima Mena, Lempira Viana y demás regidores de la alcaldía “jampedrana” juran que no saben del hilo, que Calidonio es el que costura, con ese desmadre de ayer en Río Blanco.



AGUAS. En estos tiempos de pandemia -ya sobre nueve meses- de Eta, de Iota, de Welsy Vásquez, de Jaime Villegas, ¿no sería mejor llevar la fiesta en paz y esperar a que, por lo menos, bajen las aguas? Nada cuesta.



CHAMBA. Hay que poner en una balanza. La pandemia ha dejado centenares de micro y pequeñas empresas cerradas, y a miles y miles de hondureños sin chamba, y esa pobre gente no tiene ni qué comer.



REINA. Hombre, ojalá la Sedis, Sedecoas, Insep y la Primera Dama le den un tratamiento especial a la aldea La Reina, en Protección, Santa Bárbara, la cual fue arrasada de pies a cabeza.



AIR. Carnaval en la “jeiba” ante el anuncio de Air Europa de que va soplando para el Golosón con su vuelo directo desde Madrid. El más contento es MM, el power de la Sefin –que es de esos lares- y hasta corrió a dar la buena nueva.



DECRETO. Ya ven que quienes deciden esas cosas son las líneas aéreas, no un decreto o una campaña de nadie. Las compañías aéreas son empresas mercantiles, y actúan en función del mercado, no por babosadas de regionalismos o sentimentalismos.



TEMIS. ¿Será cierto que entre los dos nuevos extraditables hay una dama? A ver qué dicen en los recintos de la diosa Temis.



PCM. Los interventores de la ENEE le avisan a la bailarina y otras hierbas que no hay tales que se vuelan el contrato de la EEH, que lo que dice el PCM es que, desaparecida la mentada Coalianza, le toca ahora a ellos supervisar a la EEH.



BURRO. En otras palabras, fue puro alegrón de burro para “me la pela”, Fito Facussé y otras hierbas, porque los colombianos siguen siendo los power con la facturación.



PAGAR. Ajá, y quién creen ustedes que tendría que bolsearse para pagar los 12 mil millones de ranas de la indemnización de la tal EEH.



NAVIDAD. Manda a decir Yuri que, aunque no le desea una amarga Navidad a nadie, en cuanto finalice la inspección de los tres hospitales móviles que faltaban, vienen requerimientos fiscales. “I can’t believe it”.



REPARAN. Pobres caficultores de El Paraíso. Mientras las calles a sus fincas siguen destartaladas, equipos del Fondo Cafetero reparan la villa de acceso a la casa de campo de una exministra sangre azul. Pobre, pueblo, pobre...



FAMILY. Será cierto que el ministro de Mi Ambiente tiene enchambada a toda su family, incluidos primos, cuñados, hermanos, hijos, en fin...



COMIDA. “El que no vota, no come, para el que no vote, no hay comida”, le manda a decir el caballo venezolano a los electores. Como la “people” ya está harta del Maduro y no quiere ir a votar este domingo.