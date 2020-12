TUSTE. La bailarina jura que ya tuvo en sus manos y leyó el PCM con el que le dan en el tuste a la EEH y le devuelven la administración de la energía a la bendita ENEE.



500. La gran jodida son los 500 millones de verdecitos que habrá que pagarle a la bendita EEH por indemnización. ¿Y quién creen ustedes que terminará pagando ese billete?



FAMILIÓN. Juramentado el Cordero del familión como nuevo embajador de estas honduras ante la Santa Sede. Por más que hubo pataleo y brincos, en el búnker de Lisandro no se oye, padre...



DEUDA. ¡Vaya, hombre! Hasta que al fin sale con algo de ver el portugués de la ONU. El hombre le ha hecho un llamado urgente al FMI y al BM para que revisen la deuda de los países acabados golpeados por la pandemia del covid y por Eta y Iota.



POSIBLE. Pero, “Toñito”, el paisano de Cristiano Ronaldo, va más allá al abogar por estos países miserables, como Honduras, y pide que, “de ser posible, se cancele la totalidad de sus deudas”... Jueeeeeeee...



VERDES. Ipso facto, JOH le dijo que acompaña su propuesta, pero le pide que a la par del alivio también vengan los dolarucos de los fondos verdes para los países vulnerables.



CAPAZ. Finaliza la temporada de huracanes y ojalá ni se les ocurra lo del feriado morazánico en lo que resta del año, porque, capaz y revive y nos cae otro aguacatal.



CHANG. Se insiste en que Chang Castillo va de resignado con el “papi” y que pasado mañana aparecerá en las planillas que mande Reinaldo al CNE. Será.



CNE. Neto Paz, Edwin Araque, Lino Tomás, Marlon Ochoa y Ricardo Salgado, los nuevos asesores en el CNE por Libre y el PL. ¿Y los azulejos?



OLEADA. Desde Polonia mandan a decir los trillizos que la enrolada sigue, solo que los que lleguen de hoy en adelante van en la segunda oleada.



PONENCIA. ¡Eureka! Apareció XC sobre el culebrón de los 18 mil dólares y manda a decir que se bailaron los de la “conspiración”, porque Mel ya presentó su ponencia antiimperialista en el DF.



MANO. “Violan su equipaje introduciendo dinero y recortan video”... dice... Y remata: “Yo arreglé su equipaje”. La jodida es que no fue en el equipaje, sino en la mochila de mano.



BIEN. Pero, aplaudible lo bien que se llevan como matrimonio, porque, a tantos años de casados todavía le arregla la maleta cuando va de viaje. Congratulations...



GOLOSÓN. Aclaran que serán las líneas aéreas -y no vía decreto ni a la brava- las que decidirán si aterrizan o no en Golosón. Pero con Toncontín se fregaron, porque quieran o no quieran tendrán que seguir allí. ¡Qué bonito!



COVID. La gran noticia es que Moderna acaba de pedir autorización para su vacuna contra el covid y jura que es segura nada menos que en 100 por ciento. Qué tal. A chojinear se ha dicho, pues...