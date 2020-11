RNP. Pues, hombre, Hilario, hoy es el último día para la enrolada y, el que quedó fuera, quedó fuera, papa, así es que, ya están sabidos.



JABÓN. Pareciera que están viendo la tempestad y no se arrodillan. En el Zoom virtual le dieron jabón a unos articulitos que auditaban las compras del CNE y que daban luz verde al CN para ratificar contratos que sobrepasaran los tres milloncitos.



FIESTA. ¿No sería mejor llevar la fiesta en paz y hacer bien las cosas, con todo sobre la mesa, por aquello de las habladurías?



BOICOT. El olanchano asegura que la CIA le hizo el “montaje” para boicotear su viaje a México y que no diera su conferencia contra el imperio y sus “amenazas contra la humanidad y la naturaleza”.



MELITO. Lamenta “Melito”, el hijo menor del olanchano, la “poca gente” que llegó a la convocatoria de SN, LZ, PB y Suyapita. “El pueblo no ve claridad de hacia dónde se quiere llegar y cómo se quiere llegar”, dice en su tuit.



VENDEN. En otro tuit revela Melito que ayer habló con su papi sobre las “conspiraciones y las agencias de inteligencia” como la CIA, y le pidió que no se confíe de nadie, solo de su mamá, porque “aquí te venden los más cercanos”.



MALETÍN. En esas redes, donde nadie se escapa, han agarrado de guasa el “affaire” del olanchano en el aeropuerto. “San Toncontín, que aparezca pisto en mi maletín”, dice uno de los tantos memes.



DINERO. En otra tendalada de memes dicen “aquí está el dinero” y le preguntan al dúo dinámico del CNA por qué no ha dicho ni pío. Será.



UMAÑA. A quien se le salió la saya por el culebrón de Mel es a Umaña. El doctorcito, que es pelis para volar candela, se quejó del “show” que le montaron al hombre para taparle el ojo al macho.



ALERTA. Otros chuscos en esas redes le recomiendan al expresidente que no se pierda “Alerta aeropuerto”, para que aprenda y no lo vuelvan a agarrar con las manos en la masa.



LÍDER. Pero, para que vean cómo el olanchano sigue siendo el líder supremo, aunque no le llegó mucha gente a Toncontín, sus bases lo defienden a capa y espada y juran que se trata de un “montaje”.



NINGÚN. Ajá, ¿y XC andará también por el DF, en el Congreso del PT? Hasta ayer no había mandado ningún tuit sobre el culebrón de su esposo y los 18 mil verdecitos.



DECRETO. Ya presentaron el proyecto en el hemiciclo para que, vía decreto, la “people” viaje por Toncontín y no por Palmerola ni SPS –cuando ya esté bueno- ni “jeiba”, en fin…



MIL. Ahhh, y que cuidadito con irse por San Salvador, donde un pasaje a Miami cuesta 104 dólares, y en Toncontín hasta mil verdecitos por el tema de los seguros.



CAMPAÑA. Pero don Chema jura que es una “campaña” de la PIA y de los que no quieren al pobre aeropuerto.