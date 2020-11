REYOS. El billete lo columbraron cuando pasó por la máquina de rayos x. El pasajero coloca personalmente su equipaje de mano en la banda y, luego, lo recoge del otro lado. Si los inspectores ven algo raro en pantalla, llaman al cliente, y lo revisan.



MILITAR. Pero, Briceño y otras hierbas juran que un “militar de Palmerola” le quitó la mochila y se la llevó.



MONTAJE. Omar Menjívar jura por su alero Jari Dixon que al olanchano le colocaron los 18 mil dolaritos y que todo es un montaje del gobierno de JOH. Será.



BILLETE. Tony García, el exfuribundo nasrallista, también apareció en Toncontín para decir que a “Mel” le metieron el billete en su mochila.



JUSTIFICAR. Tony, que es abogado, dice que si los 18 mil verdecitos hubieran sido de él, solo habría tenido que declararlos y se los devuelven. Lo que no dijo Tony, como abogado, es que si pasa de los 10 mil los tiene que justificar.



HOUSTON. Ajá, pero si dicen que “Mel” iba para México, vía Houston, allá sí le hubieran puesto las chachas de una vez, porque esos gringos no andan con papadas. Allá sí es prohibido entrar con más de 10 mil dólares. Aquí solo tiene que justificarlos y es “pa...fuera que va”.



BOLSA. En el video viral se ve claramente cuando el expresidente agarra la bolsa de papel manila con el dinero, lo que significa que él sí sabía que allí iban los dólares.



AGENTES. El expresidente se queda con dos agentes aeroportuarios y la fémina le pregunta claramente: “Cuánto porta, don Manuel”...“Bueno –responde- aquí debe haber unos 12 mil dólares”. Será que no sabía que estaban grabando.



NO. Luego la agente aeroportuaria le pregunta si los declaró y él responde: “No, no los declaré”.



CUÁNTO. En otra parte de su declaración se oye cuando le preguntan cuánto lleva y él contesta: “No lo he contado”.



REDES. Pero, como “Mel” dijo que alguien le metió los 18 mil dolaritos en su mochila, unos chuscos empezaron en esas redes a decir que ya desearían ellos que alguien les metiera aunque sea unos 100 verdecitos en la bolsa.



VUELOS. JD, candidato de JP a la AMDC, pide en el hemiciclo seguir con vuelos internacionales en Toncontín por la sécula seculorum.



PUPUSAS. Y, la otra semana presentarán otro proyecto para que los hondureños, por aquello de los regionalismos y la nostalgia -como Toncontín- dejen de comer hamburguesas y solo consuman baleadas y pupusas.



NUCLEAR. Allá en Irán se echaron al pico ayer a un reconocido científico nuclear persa y los ayatolas le están echando el muerto a Israel. No anda con papadas Netanyahu.



PITOS. Mientras los gringos ya no hayan qué pitos tocar para acabar con el programa nuclear iraní, parece que los judíos arreglan esas cosas de manera más expedita, sin tanto trámite ni diplomacia.