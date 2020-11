RNP Caramba, compa, como dice aquel, a pesar del covid, Eta, Iota, Maradona, Welsy Vásquez, en fin, los trillizos del RNP ya llevan nada menos que 4.5 millones de enrolados. Así se pegan botones, jodido, como dice un viejito en un medio.



WELSY. El “papi” y compañía deberían aclarar que eso de Welsy Vásquez de posponer las internas es onda de ella, no del movimiento, porque la “people” puede mal pensar.



PALACIO. La sede del poder vuelve al Palacio Chilo del Valle, en el Juan Pablo, con el helipuerto y todos los mikis, así es que, ya están sabidos.



SALA. El sustituto de María Andrea en Comunicaciones le está pidiendo a los medios la asignación de personal permanente, porque resulta que revivirán la Sala de Prensa, pero con mascarilla y todos los mikis.



NUPCIAL. Por cierto que en Palacio pronto retumbará la marcha nupcial ahora que Kilvito ha confirmado su noviazgo. Congratulations...



BIEN. Ley de Vacunas Gratuitas para Todos contra el Covid-19 se denomina el proyecto de ley que JOH envió ayer al hemiciclo, para que le den viento ipso facto. Qué bien.



FIRMA. La otra cosa muy buena que pasó ayer es la firma de un convenio en el valle de Sula para la construcción -por fin- de las represas El Tablón, Jicatuyo y Los Llanitos. ¡Vaya, hombre!



EEH. La bulla en El Trapiche es que de nuevo vuelven a la carga para tronarse a los colombianos de la EEH y volver con los facturadores de antes.



PISTO. En la misma ENEE juran que quieren usar el pisto de los institutos de previsión, a través de la Ley Fondes, para financiar sepa Judas a quién y que se quede con el negocio de los colombianos. Ajá, ¿y la presunta seguridad jurídica?



VEINTE. No, hombre, la confianza en el CNE no la van a dar ni dos ni tres ni veinte codirectores en una misma dirección. Todo lo contrario, lo que va a crear eso es anarquía a la hora de tomar decisiones, porque cada partido (PN, Libre y PL) jalará por su lado.



CHINA. Quienes generarán la confianza o la desconfianza serán sus consejales, que son los que mandan, los que toman las decisiones, no los niveles operativos. Eso de los codirectores solo es más burocracia aquí y en la China.



SELFI. Marlon Ochoa, el que se sacó una selfi cuando le zamparon fuego a la embajada, es el nuevo director electoral del CNE. También ya metieron a Neto Paz, a “vaca sagrada” y a Edwin Araque. Congratulations...



1,700. En el Zoom del hemiciclo le dieron viento a más de 1,700 millones de ranas para las primarias y las generales, así es que los trillizos del CNE ya no se pueden quejar.



EPITAFIO. “Gracias por haber jugado al fútbol”, es el epitafio que Maradona pidió en vida para su lápida, de broma en broma, en una autoentrevista en su programa “La Noche del 10”.