CINCO. Ajá, y cómo puercas es que MM no le ha dado ni un cinco a los trillizos del CNE para las primarias y, en vez de ahorrar el poco billetillo que tienen, están nombrando a tres en cada dirección.



MEGA. Los Briceños y demás ilustres de la oposición deberían darle vuelta de calcetín a su estrategia –si es que la tienen- para apearse a los azulejos del poder, porque en el “megaplantón” de ayer frente al MP había más parlantes que gente.



TUITS. El problema es que hay unos –en la capital y en SPS- que quieren tomar el poder y cambiar el estado de cosas en Honduras a puros tuits. Cómo no, chon... Si hay que mojarse las pompis.



MOSCAS. Aclara el olanchano, por si las moscas, que Milton está en el Grupo Consultivo a título personal y que nada que ver con Libre.



GRUPO. Ya salieron los que no hacen ni dejan hacer a volarle maceta a los del grupo de los 13 que son de otros partidos. Ajá, y si solo hubieran nombrado cachurecos, estuvieran criticando que por qué no metieron gente de partidos de oposición.



BROMA. Otros le vuelan a Milton. Lo divertido es que entre sus críticos hay unos diputados de Libre que ni en broma renunciaron al “aumentito” de las 50 mil ranas en el CN y tienen metida a toda su parentela en el RNP y otras hierbas.



LENGUAS. En esas redes no hay para dónde. Ya sacaron a bailar fotos y nombres de los presuntos políticos que están, según los ilustres, detrás del grupo de los 13. ¡Qué lenguas más viperinas!



BUCLE. Reaparece, en carne y hueso, el hombre del bucle, Gustavo Alfaro, a quien le tocó yuca cuando el Mitch.



URGE. Hubieran llamado también a la rectora, no que vuelven a meter a los Omares y a las ex de Finanzas. Lo que más urge es ganarse la confianza de la comunidad internacional que va a aflojar el billete.



FECHA. Luto mundial por la muerte de Maradona. Gran admirador de Fidel Castro y, por esas cosas de la vida, ha fallecido en la misma fecha que el líder cubano.



LLORAN. Admirado por muchos, que hoy lamentan y lloran su tempranera partida, pero cuestionado por otros en virtud de sus excesos y exabruptos en su vida personal.



ASTROS. Nada que ver, para el caso, con astros mundiales como su paisano Messi y Cristiano Ronaldo, aunque de diferentes generaciones.



MANO. Las paradojas de la vida, Maradona es considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, pero, por lo que más se le recuerda es por el gol que le metió con la mano a Inglaterra. Eso, en política, equivaldría a un político que gana con fraude. Pero, como era Maradona, se le aplaude.



VACUNA. Emocionados los fans de Bukele en estas latitudes, ahora que el turquito ha confirmado la compra de dos millones de vacunas de AstraZeneca, para correr a vacunar a los salvadoreños.