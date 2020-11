BAILE. Ya salieron a bailar algunos nombres de los presuntos miembros del Consejo Consultivo para la reconstrucción. En el listado reaparece Malena Mondragón, la Gaby Núñez, Sandra Midence, Juan Bendeck, Memo Matamoros, Ricardo Hausmann, Rubén Sorto, en fin...



INVENTAR. Que dejen de inventar, le manda a decir Reinaldo a aquellos que andan hablando de triunviratos, gobiernos de transición, reinados, sultanatos, monarquías, en fin...



EDIFICIO. El “Niño Gualaco” también dice que es tiempo de solidaridad y reconstrucción, no de campañas ni de “conspiraciones, misas negras en edificios altos”. Ummmm... ¿Cuál será ese edificio?



VACA. Reinaldo también juramentó ayer la Comisión Electoral, encabezada por el de los chocoyos, ya que con el de la Loreley le echaron la vaca a “Netanyahu”.



COLA. Qué daño, preguntaba uno ayer, es tener Palmerola y Toncontín a la vez. Sí, no ven que mantener un aeropuerto es comida de trompudo. ¡Ahhh!, y allá en Europa y en USA están haciendo hasta cola por venir aquí.



AVIÓN. Increíble que empresarios, conocidos políticos y dirigentes de la CCIT no conozcan cómo funcionan las reglas de la oferta y la demanda. Pregúntenle a muchos hondureños por qué viajan hasta SPS o a El Salvador a tomar el avión.



MULA. Vuelve la mula al trigo con lo del feriado morazánico, solo que ahora -por los vientos que soplan- se llamará feriado navideño. No hallan qué inventar.



LÍDER. Todos los caminos indican que al olanchano se le ha dado vuelta la tortilla, por primera vez, y ya no es apoyado por todos los movimientos para que siga de líder supremo.



BORJAS. Ahora resulta que Will Méndez ha propuesto a María Luis Borjas como coordinadora general y a Rafael Barahona como sub, así es que ya no todo es miel sobre hojuelas.



VACUNA. Y dele que dele en esas redes fecales con que Honduras no compró a tiempo ni una tan sola vacuna contra el covid y que se quedó hule. Qué ganarán con eso.



CABEZA. Los encapuchados y la oposición chapina ahora van por la cabeza de toda la junta directiva del Congreso, así es que parece que el maíz seguirá a pesito por aquellos lares..



1999. ¡Vaya, hombre! Ebal jura y perjura que retomarán lo del Plan de Nación referente al agua y construirán represas multiusos en las cuencas de los ríos, tal y como lo pedía un estudio desde 1999.



PLAN. Lo bueno, según Ebal, es que ya está el estudio para las represas, gracias al BCIE. Sistema Nacional de Gestión de Agua en las Regiones se denomina el plan. Las que urgen son las de Jicatuyo, en Santa Bárbara, y la del sur en FM, para frenar esas inundaciones en Cholu...