BUROCRACIA. El cardenal ha lamentado y criticado en su homilía de ayer lo que llamó “burocracia” en la entrega de ayudas a los damnificados. “El que sufre no puede esperar”, dijo.



SACAR. El alero del Papa y jefe de cardenales del Vaticano también denunció, aunque no dijo quién, que quieren sacar a los damnificados de los albergues y cuestionó que una nueva casa no se hace “mágicamente”.



LIMPIEZA. Operación limpieza en La Lima por tierra, mar y aire, encabezada por el propio JOH, en carne y hueso. La gran jodida es que el fin de semana siguió lloviendo y el Chamelecón se volvió a desbordar. Pobre, pueblo, pobre...



CASA. En medio del operativo de escobas, JOH anunció la Operación Casa, la cual consistirá en la construcción de 26 mil viviendas para las víctimas de Eta y de Iota, así es que, ya están sabidos.



PEPE. Aunque han estado con el agua hasta el cuello, los damnificados en los albergues urgen de agua, agua para beber y para el pepe de los niños.



AÑITO. El excapitán de la H revolvió el avispero con su propuesta de posponer las elecciones por un añito y que un triunvirato integrado por el PN, el PL y Libre se hagan cargo de la papa caliente ante el desmadre de Eta y de Iota. Ajá, pero si eso no se hizo ni cuando el Mitch.



CINCO. Sepa Judas qué estará pasando con estos políticos de catrachilandia, porque Maribel Ya propuso ayer un “gobierno de transición”. De todas maneras, dice, MM no le ha dado ni un cinco al CNE hasta el sol de hoy y el país está quebrado. Será.



TPS. En los dominios de Lisandro sigue sin oírse el clamor de los inmigrantes hondureños en USA, que pujan por un nuevo TPS, ante el desastre de Eta y de Iota.



CABILDEAR. Pero ni en broma se ha referido Lisandro al TPS. Por lo menos debería decir que ya habló con el gordito en la capital federal, para que empiece a cabildear. No se oye, padre...



GIAMMATTEI. Para que vean ustedes lo que pasa en estos dorados tiempos de las redes fecales, Giammattei no tiene ni un año en chapinlandia y ya se lo quieren echar al pico. Hasta el Congreso incendiaron.



JUCOS. Los encapuchados y la sociedad civil de allá andan jucos por el nuevo presupuesto, porque dicen que es más de lo mismo, y que neles pasteles contra la pobreza y la desigualdad. Será.



BIEN. La bulla es que Giammattei anda con corré que te alcanzo y hasta ayer seguía jugando al escondite. Eso sí: salió el vicepresidente pidiendo que renuncien los dos, “por el bien del país”. Ja...je...ji...jo...ju...



G-20. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es que el G-20 prometió el fin de semana, en su cumbre virtual, que hará lo que tenga que hacer para que la vacuna contra el covid llegue a todo mundo en todo el mundo. ¡Vaya, hombre!