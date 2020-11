MULA. Vuelve la mula al trigo con eso de Toncontín. Ya la rayan con eso de que no se inundó cuando el Mitch ni ahora con Eta y Iota. Si el problema de ese aeropuerto no es que se le meta el agua, sino, que sea uno de los más inseguros del mundo y por eso los pasajes cuestan un ojo de la cara. O sea, no es competitivo. Sean serios.



PUERCO. Otra vez Omoa hasta la pata de basura proveniente de chapinlandia. La de nunca acabar. Por eso dicen que no hay “pior” cosa que tener un vecino puerco.



2003. Aclara JRHA, con pelos y señales, que lejos de no apoyar el Ordenamiento Territorial, fue él quien lo mandó al CN en tiempos de Maduro y el CN lo aprobó en octubre de 2003. Se hizo todo para prevenir desastres naturales, pero otros no le pararon bola.



SAG. El gordito de la SAG jura por la resignada “jampedrana” que, a pesar del desmadre de Eta y de Iota en los cultivos, no habrá escasez de granos básicos. ¡Vaya, hombre! Dios lo oiga.



CHEPITOS. La otra cara de la moneda, Jair avisa que hay más de mil familias de policías damnificadas, con el agua hasta el cuello. Pero, a pesar de eso, allí han andado los pobres chepitos haciéndole hasta de bomberos, aunque nadie les reconoce.



MOTOTAXIS. No nos podemos quejar con esa donación que manda el etíope de la OMS, para combatir el covid y otras hierbas, entregados por la Piedad a Alba Consuelo. Son 44 mototaxis. Qué más le podemos pedir a la OPS-OMS.



LIKE. Investigan en el Vaticano cómo es eso de que el papa Francisco le dio like (me gusta) en el Instagram a un semejante cuero brasileño, una despampanante modelo, rubia, que aparece en biquini. Será. “I can’t believe it”.



CHUSO. ¡Eureka! Llegaron por fin los tres hospitales móviles que faltaban. Van de chuso para “jeiba”, Danlí y Juticalpa. Cuándo estarán ya instalados, esos son otros cinco pesos.



TPS. Desde el paso de Eta, no digamos ahora con Iota, los migrantes catrachos en USA vienen pidiendo ayuda para cabildear un nuevo TPS, pero en el búnker de Lisandro no se oye, padre.



CHISPA. Ni porque ahora que ganó Biden eso está como pegarle a un bolo. Lo bueno es que las organizaciones hondureñas ya tienen trabajo adelantado. Que le saque chispa al gordito que tiene en la capital federal.



GRUPO. Ojalá y organicen el grupo consultivo para la reconstrucción. Al mismo gobierno le conviene, por aquello de las malas lenguas.



CAFÉ. Los caficultores lanzan un SOS a Invest, a Insep y al tal Fondo Cafetero, porque resulta que Iota les vino a dar el tiro de gracia. Lo “pior” es que el café ya empezó a madurar, advierte Fredy Pastrana.



GEORGIA. Caramba, compa, como dice aquel, hasta en Georgia –bastión republicano y con la contada voto por voto- le zampó maceta Biden a Trump.