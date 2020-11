IOTA. Sigue el maíz a peso por Iota con más derrumbes, personas atrapadas, apagones, inundaciones, deslaves, carreteras truncadas, postes de luz caídos, en fin... Hasta las Ruinas de Copán se fueron en la chalana.



PLAN. Recuerda Julio Raudales que el Plan de Nación incluía el Ordenamiento Territorial, con lo que se le iba a poner fin al desmadre de las inundaciones en el valle de Sula, y otros lados. Lástima, dice, que JRHA lo mandó al carajo.



MADRE. Bien dicen que gallina que come huevos... Esos liberales no se componen. La campaña ni por cerca se inicia y ya se empezaron a dar en la madre por las planillas.



MALO. Eso es lo malo, dicen, cuando la autoridad partidaria es juez y parte. Llegaron unos carros medio raros, en medio del desmadre de Iota, a sacar las planillas de LZ y de DB, sepa Judas por qué y para qué.



PLACA. Pero Rafa Canales, del movimiento de YR, jura que ya tiene la placa del carro que llegó a sacar las cajas con los documentos, para completar, dicen, documentos.



BISAGRAS. Hoy vence el plazo para que los disidentes de los partidos bisagras y otras hierbas impugnen la decisión de sus cúpulas de no ir a internas.



PELÓN. En la “desgracia cristiana” estaban exigiendo elecciones primarias para apearse a “Licho” Ávila y, en lo que queda del Pac, también, aunque el pelón aquel se ha perdido.



CHAPULÍN. “Aguanten, aguanten, que ya llego”, le manda a decir Biden a los inmigrantes. Como diría el Chapulín Colorado: “Calma, calma, que no pande el cúnico”.



MELANIA. Triste la llanura. La bulla en la White House es que el magnate se la está sacando con la pobre Melania, como si ella tuviera culpa de la marimbeada.



PISTO. Para que los Espondas, los Yuris y demás hierbas dejen de llorar, el diputado proyectista mejor manda a retirar el artículo que le cae al pisto de los institutos de previsión.



CAMPAÑA. Se fregaron los dirigentes magisteriales que pensaban hacer su campaña al hemiciclo con esa ley. De todos modos, Mauricio Oliva ya había dicho que no pasaría, ni a cañonazos.



CHUPAN. A oídos de aquellos que todavía se chupan el dedo en estas latitudes con la justicia de otros países, qué les parece eso de Salvador Cienfuegos, el exministro de Defensa mexicano, que tenía como mil cargos por narcotráfico en USA y acaba de salir liso gracias a negociaciones... Ja... je... ji... jo... ju...



CÁRCELES. Por muchísimo menos que eso del ministro de Defensa mexicano hay gente pudriéndose en las cárceles de USA.



DERECHA. Sabrán los que todavía se chupan el dedo aquí de esos fiscales –y jueces de USA– que patean con la izquierda y refunden en el mamo a un tipo solo porque es de derecha. Y cualquier parecido con lo que pasa aquí es pura coincidencia.