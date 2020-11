CAPITAL. Esos hospitales móviles, si no es una cosa, es otra. Ahora es que el de la capital será entregado hasta la otra semana, pero esta vez por culpa de Iota. Ni piensen que es por otra cosa.



BORDOS. Aterradoras y apocalípticas imágenes de las nuevas inundaciones en el vValle de Sula. Lo bueno es que los señores de los bordos ya están listos, como todos los años, para volverlos a construir. Ja... je... ji... jo... ju...



SANTO. Si viviéramos en un país serio, desde los años 50, luego de la llena del 54, habríamos empezado a planificar -–y a ejecutar- la construcción de represas aguas arriba y santo remedio.



TÉRMICOS. De paso, los patepluma tendrían agua para beber, riego y energía, y barata. Pero no. El clavo se lo echan a los poderosos térmicos, que quitan y ponen gerentes en la ENEE, para que les cuiden el “bisnes”.



MAR. Juan José Reyes, jefe de Alerta Temprana de Copeco, alertó desde la noche del martes y todavía ayer por la mañana que venía una nueva crecida del Ulúa y, temprano en la tarde, ya parecía mar a la altura de Pimienta. A unas señoras las tuvieron que ir a rescatar en helicóptero.



G-16. Dramático llamado de JOH al G-16 y otras hierbas por el desmadre de Eta y de Iota, para la reconstrucción de la destartalada infraestructura, y ayuda humanitaria. A ver si se oye, padre...



AMHON. Bueno, y la Amhon, ¿qué fin tuvo? Ni al negro Cano ni a ninguno de sus ilustres se le ha visto el cacho -–al lado de los alcaldes- en el tracateo de los huracanes.



ETA. Hasta las compañías celulares han dicho presente ante el desmadre de Eta y de Iota. Claro ha estado dando WwhatsAapp y llamadas ilimitadas en las zonas afectadas.



ALITA. El imperio, para que ya dejen de estar hablando babosadas de que no se han acordado, mandaron ayer 8.5 millones y también le dieron su alita a chapinlandia y a mucolandia. ¡Vaya, hombre!



MITCH. Solo México, en los dorados tiempos del flamante “poeta” de los migrantes y de los pobres, no ha dicho ni pío, contrario a lo que pasó cuando el Mitch.



VUELVEN. Ahora que ya se la dio Iota, los dirigentes magisteriales anuncian que vuelven con las protestas, en contra de la ley aquella que le quiere caer al Inprema y otras hierbas.



JAMÁS. Pero, en el CN reiteran que “Netanyahu”, jamás de los jamases someterá a discusión el polémico proyecto del Ejecutivo si antes no lo debaten con todos los sectores, incluidos el magisterio y los institutos de previsión. Será.



COVID. Le aclaran a SN que no es cierto que Honduras es el “único país del mundo” donde se realizan sesiones virtuales en el CN. Solo en Latinoamérica, confirma una investigación de EL HERALDO, Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela lo hacen bajo esa modalidad por lo del covid.