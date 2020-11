OLLA. Lo que no se llevó Eta, lo ha terminado de arrasar Iota. Uno y otro no han dejado títere con cabeza a lo largo y ancho del país. Era lo único que nos faltaba. Iota se vino a terminar de pasear en la olla de leche. Pobre, pueblo, pobre...



KAPPA. Ajá, y como si Eta y Iota fueran poco, el Centro de Huracanes de Miami ya habla de Kappa, otra depresión que se podría convertir en huracán y que traería la mismita ruta que los primeros.



BUKELE. A Polo Crivelli, el alcalde de Choloma, le echa el muerto Copeco por el daño a la ayuda que mandó Bukele, la cual ha sido víctima de las inundaciones.



CAJAS. El asunto, mandan a decir Killa y compañía, es que le dieron las cajas con víveres a la alcaldía de Choloma y, en vez de repartirlos, los embodegaron.



COYOTES. La “resignada” de la costa norte le advierte a los coyotes y especuladores que cuidadito le salen con un domingo siete y empiezan a hacer negocios con las colchonetas y la canasta básica, porque al mamo van a ir a parar.



VACA. El Insep y el Sedecoas le echarán la vaca a la rehabilitación y reconstrucción de las carreteras dañadas por Eta y ahora por Iota. Tienen que soplar porque es destrucción y media en todo el país.



PUENTES. Otra vez los puentes. Algunos se los han llevado de patilla las embravecidas aguas, otros partidos por la mitad y otros a punto de pegar el macanazo.



BIDEN. Pero, no nos podemos quejar, porque Joe Biden ya se solidarizó con estos paisitos centroamericanos que están siendo arrasados por Eta y Iota. Por lo menos se acordó el hombre, porque, lo que es Trump, ni eso, papa...



NELES. Para que vean cómo se ha devaluado el imperio en los dorados tiempos de Trump, que para más países acabados de la región han dicho presente ante los estragos de estos huracanes, y los gringos neles pasteles.



BISAGRAS. En medio de todo el desmadre de Eta y de Iota, los trillizos del CNE le mandan a decir a los disidentes de las bisagras que tienen hasta este viernes para impugnar la decisión de sus partidos de no realizar internas, así es que, ya están sabidos.



LADY. Ya apareció “lady frijoles II” en esas redes, mentándole la progenitora a reimundo y medio mundo porque le dieron maicena y comida helada en un albergue.



SUELO. Ajá, y quién querrá tener gente en un albergue y, “pior” aun, quién se puede sentir a gusto en un albergue, hacinado, durmiendo en el suelo o en colchonetas con gente extraña, unos roncando y otros haciendo bulla, sin baños, sin tele ni nada. Pero también hay que ver. Nadie invitó a esos huracanes.



CIERRE. Solo ese cierre de los tramos carreteros, se imaginan cuánta incomodidad generan, y cuánto daño a la economía. Pero, seguro, nadie quería hacer eso. Todo sea por la vida de las personas.