VIENTOS. Sesión de emergencia anoche en el Congreso para darle viento a los fondos que urgen las alcaldías para enfrentar el desmadre de Iota.



VOLVER. A ver cuánto dura esta vez el nuevo presidente de Perú. Vizcarra intentó volver, al ver las protestas, pero le aclararon que el desmadre no era por él.



CHINO. El Congreso de Perú se vuela todas las semanas un presidente y allá nadie habla de “golpe de Estado”. Y el chino –como le dicen allá a Fujimori- una vez se voló el Congreso y también parte sin novedad.



DELE. Pero aquí, que el Congreso hizo lo mismo –como lo manda la tal Constitución- y después de 11 años todavía dele que dele con el tal golpe. Sean serios, como decía JTM.



IAIP. Aplazancina perra de municipalidades por parte de Ivonne y compañía en el IAIP por no dar cuentas claras, amistades largas, sobre el manejo del billete de la covid-19.



RNP. Suspendido el enrolamiento del RNP por Iota. Vale que la “people” ha respondido al llamado –incluidos los viejitos y los cipotes- y ya falta poco.



DUPLA. No hallan qué inventar. Como dicen que la resignada trigueña de Mauricio Oliva será la “Kamala Harris” catracha, Juan Diego jura que su candidato se parece a Biden, así es que, será la dupla ganadora. Será posible.



FERIADO. Ese Iota tiene con canillera a mundo y a “reimundo” y en Gobernación, circuncisión y otras hierbas mejor decretaron feriado hoy y mañana, así es que, a seguir encerrados se ha dicho.



CLAVO. Anda encachimbado el jefe de la bancada liberal con el presidente de su partido. El clavo es porque LZ, sin fundamento, lo acusó de apoyar el proyecto de Palacio para darle volantín a los fondos de pensiones.



JAMÁS. El cafetalero jefe de bancada le contestó que jamás de los jamases la bancada apoyaría eso y le dijo algo a LZ sobre las pensiones de las madres que mejor ni repetir.



BLOQUE. Apoyo total del tico, del chapín y de Danielito a la propuesta de JOH, para impulsar un bloque común en la región en la búsqueda del billete para la reconstrucción, por Eta y Iota. ¿Y Bukele?



JARRO. Ajá, qué bonito, y después solo vendrá a meter la mano cuando los demás consigan la marmaja con la comunidad internacional. Pero el muchacho es popular.



HOY. ¡Eureka! ¡Sí, señor! Hoy, por fin, luego de cuatro meses de espera, los trillizos del Invest-H entregan el hospital móvil de la capital. ¡Vaya, hombre!



CULPA. Lástima que, por culpa de Eta y de Iota, la “people” ya ni se acuerda del coronavirus. Y otros andan contentos porque Francis no volvió a aparecer.



FÉNIX. Pobrecitas las mipymes. Se quejan de que están pagando hasta el 35 por ciento en intereses. Así quién sabe que revivan, como el Ave Fénix, después de la pandemia. Pobre, pueblo, pobre...