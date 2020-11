CALCETÍN. Urge, para ayer, que le den vuelta de calcetín a esos trámites engorrosos -por no decir “maldita burocracia”- y agilizar la llegada de las donaciones a los damnificados.



VÍCTIMAS. Hondureños de muy buena fe, aquí y en USA, recogiendo víveres, insumos y hasta pisto para las víctimas de Eta, para que una banda de burócratas no deje llegar las donaciones. Sean serios, como decía JTM.



ALCALDES. En esas redes le están volando maceta a aquellos alcaldes que no han asomado el cacho en pleno tracateo de Eta, ni para sacarse selfis, incluidos algunos que van por la reelección. ¡Bárbaros!



CHICKEN. Para más Power Chicken, que vuelve por la alcaldía de SPS -ahora de la mano con YR-, ha andado repartiendo comida e insumos en varios albergues.



KITS. Que busquen que hacer y dejen de inventar babosadas en esas redes fecales, les manda a decir Zoilita a esos que han sacado a bailar videos asegurando que los tales kits cuestan 50 mil. Nadie, aclara, ha hablado de precios.



PASTEL. A ver si le riegan maíz al Insep con la reconstrucción y los proyectitos de la emergencia, porque todo el pastel lo sigue manejando el llevado y traído Invest-H.



ETA. Intervención inmediata de La Lima y reconstrucción de unas tres mil viviendas, anunció JOH ayer al llegar a SPS, donde supervisó, en carne y hueso, las gracias de Eta.



REVISTA. El hombre también pasó revista a los estragos de Eta en el Villeda Morales y aprovechó para agradecer a bomberos, chepitos, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, en fin, todo lo que han hecho por salvar vidas.



COSTAL. Caramba compa, como dice aquel, si esa nueva onda tropical que se está formando llega a asomar el cacho a estas honduras ya no quedará la menor duda: aquí hay un costal de sal.



NUEVA. El hombre de El Chimbo ha reaparecido no para echarle riata a los jinetes aquellos, sino para implorar una nueva condonación a los productores. ¿Incluido él?



RONCHA. La bulla es que varios de los alcaldes liberales de FM que se la dieron con YR andan con roncha por el arribo de una exdiputada por este departamento -muy amiga de RM- que se las tira de mandona y solo ha llegado a darles órdenes. Será.



POMPEO. Que no se preocupen, manda a decir Pompeo, que habrá una transición tranquila y serena, pero para el segundo mandato de Trump. ¡Vaya, jodido! No se quieren ir los muchachitos.



CORREO. El magnate está cerrado en que le hicieron la ponga con los votos, no rurales, sino por correo, y ya mandó a la CIA a husmear.



PERÚ. Hasta que se volaron a Vizcarra. Mala onda eso de ser presidente en Perú. Fujimori y su hija en el mamo, Allan García mejor se suicidó cuando lo llegaron a capturar, Toledo preso en USA, Ollanta Humala y su mujer, también, al igual que PPK.