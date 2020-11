TPS. Ajá ¿Y el TPS? Ya estuviera Lisandro en una cruzada por la capital federal. Hay dos buenas razones para pedir su resurrección: Eta y Biden.

ESPERA. Lo que menos espera la comunidad de migrantes hondureños en USA es que el gobierno se mueva en busca de una reactivación del TPS, ahora que Trump pasará a la historia.

BUKELE. Muy agradecido JOH con los presidentes, gobiernos y organismos internacionales que han dicho presente ante la tragedia de Eta. Hasta a su “amigo” Bukele le mandó a decir thank you very much.

HUMO. Todavía no sale humo blanco para la prórroga en la presentación de las planillas de los movimientos, como lo pidió MS, el jefe de bancada del otrora gonfalón rojo-blanco-rojo.

CAMBIO. El problema es que el olanchano es un firme creyente de que no hay almuerzo gratis y ya mandó a decir que, si quieren los votos de su bancada, debe haber cambio de fecha de las internas. Ja... je... ji... jo... ju...

TOROS. Entre tanto, los azulejos están viendo los toros desde la barrera, y la bulla es que apoyarán la propuesta de Segura solo si se ponen de acuerdo con Mel, porque resulta que el problema para la presentación de planillas solo lo tienen los liberales.

AUXILIO. Los caficultores de la zona oriental están pidiendo auxilio al Invest-H, a Insep y al tal Fondo Cafetero porque resulta que la cosecha ya se empezó a perder, y Eta terminó de destartalar las calles.

PLAN. Es urgente, dice el resignado de El Hatillo, un plan de mitigación en todo el país, de la mano con la reconstrucción.

ESTRENO. María Andrea, juramentada como la primera ministra de Transparencia, se estrenó ayer con una conferencia de prensa junto a Omar Rivera y el pastor Solórzano, como representantes, dijeron, de la sociedad civil. Solo faltó Carlos Hernández.

RONCHA. En el IAIP hay roncha por la nueva Secretaría de Transparencia y la comisionada y periodista Ivonne jura que es una paralela. Será.

OJO. Pero María Andrea jura por Omar y por el pastor que no son una paralela, sino que, todo lo contrario, estarán ojo al Cristo para que todo el gobierno cumpla con transparentar sus ejecutorias ante el IAIP y otras hierbas.

COHEP. El Juanca manda a decir que ni sueñen con que el Cohep va a integrar la nueva Secretaría de Transparencia, por considerar que es una paralela, porque ya existen el IAIP y otras hierbas.

CACHO. A quién no le volvieron a ver el cacho en Palacio es a la rectora. Sepa Judas qué habrá pasado, y que lo averigüe Morgan, papa... Tampoco la han vuelto a columbrar con los Omares y los pastores, sus exaleros.

CIPOTE. Luis Suazo, de 29 años, es el nuevo power en Estrategia y Comunicaciones de la Vida Mejor, en reemplazo de María Andrea. El cipote ya fungía como viceministro.