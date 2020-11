INDÓMITO. El indómito, que también suspendió el “feriadón” en honor al “prócer”, apareció ayer diciendo que todo está complejo, por un lado la pandemia de la covid-19 que no se detiene y ahora el huracán Eta que les aguó la fiesta a los viajeros. Solo falta que nos parta un rayo.



AYUDA. De paso el indito de Lempira le mandó a decir a su colega, el comandante Danielito, que está para ayudarlo en caso que necesite por el paso de Eta. Igual le ofreció a la “people” de Costa Rica.



HOSPITALES. Cuando por fin iban a salir los llevados y traídos hospitales móviles para Copán, los de la moribunda Invest-H mandaron a decir que “neles pasteles”, porque Eta es un peligro. Así que parece que hay que esperar otros cuatro meses para verlos funcionar… Será que estarán en el Año Nuevo.



HURACÁN. Y hablando de hospitales, nada volvimos a saber de aquel que compró las carpas móviles y del que las vendió, que los acusan que no, que nunca se deciden. Esos salieron peor que el huracán Eta.



FAVORES. Niño sano y todo su equipo pagado con billete del RNP, con carros, combustibles y viáticos, son los encargados del tema electoral y están trabajando para favorecer al movimiento M-28. Así quien no, dijo el cafetalero Dago Suazo.



SOCAZÓN. Gran socazón se tenían ayer un montón de seguidores de la política de los Yankis, unos rogando porque el extrovertido de Donald Trump se vaya de la Casa Blanca y otros porque se quede. Cuál será el interés, se preguntan por ahí...



SELLO. Y hablando de elecciones pero de Honduras, están a la vuelta de la esquina y los consejeros propietarios del CNE siguen guardando silencio sobre los preparativos. Ana Paola brilla por su ausencia, la Rixi no volvió a asomar el cacho y Kelvin prefiere que hable la presidenta. ¿Qué estará pasando?



SALVADOS. “No hay mal que por bien no venga”, dice el refrán. Cuántos “morazanistas” se salvarán de contraer el virus porque Eta se les cruzó en el camino. Es preferible quedarse en casa, aguantar la tormenta y salvarse del contagio del mortal virus.



POLÍTICOS. Así como el fin de semana anduvieron abrazando a mundo y a raimundo los políticos, en esta semana de alerta deberían de estar evacuando a miles de familias que corren peligro en las zonas vulnerables. Mmmm, a ver, dijo el cieguito.



ACTIVIDAD. Eso sí, lo que hicieron los políticos fue suspender sus campañas prematuras no tanto por la pandemia sino por el huracán. Pero el fin de semana volverán a la carga. Pobre pueblo pobre…



FAMILIÓN. El Partido Libre tiene el fierro de los Zelaya. Mel coordinador de Libre, Xiomara candidata a la presidencia, Carlón coordinador nacional del M-28, Héctor gerente de campaña, La Pichu candidata a diputada, hasta “Café” va en las planillas, aseguran. Pobre pueblo pobre.