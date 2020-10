BECA. En el hemiciclo recibieron ayer del Fonac la terna de candidatos a la presunta Comisión de Competitividad. Semejante elefante blanco, papa... Buena beca.

GATO. Otra vez vuelve a caer parado el ex de los Bomberos. Cualquiera diría que el hombre es la reencarnación de “gato de oro”. Do you remember?

ERAS. Eso de pedirle a los empresarios que se bolseen para campañas contra el covid es como pedirle peras al olmo. No aflojan ni un centavo ni en tiempos normales, no digamos en estos dorados tiempos.

CÚPULA. Al búnker del Juan Pablo mandaron un mensaje afirmando que la “actual cúpula del Cohep ya perdió la vergüenza”, que la manipulan a su antojo, que quiere que las micro y pequeñas empresas del turismo y del agro sigan dentro de esa organización, pero cuando se trató de apoyarles no movieron un dedo y las abandonaron.

LOCOS. De remate, aseguran que la “people” del Cohep se comprometió a apoyar la campaña de la mesa multisectorial para concientizar a la gente con las medidas de bioseguridad y se “hicieron los locos”.

RICOS. “Solo hablan de que la gente salga, sin importar los contagios y los muertos... son ingratos con el pueblo que los ha hecho ricos”, mandan a decir al Juan Pablo.

QUIÉN. Pero advierten que “ya saldrá información para saber quién es quién”. ¡Vaya, jodido! Fumen, Juanca y Urtecho.

MILLÓN. Unos chuscos le mandan a decir en esas redes a los del “papi”, que por qué mejor no les cuentan una de vaqueros o de los Avengers, con eso del millón de firmas.

HUELLA. Los ilustres han agarrado de guasa el anuncio del millón de firmas y aseguran que los ex sin cabeza se echaron a la bolsa todo el censo del PN y que hay un par de diputados que hasta perdieron la sensibilidad en sus pulgares de tanto poner la huella dactilar. Será. No hallan qué inventar.

AGUA. Hace 22 años, un día como hoy, estábamos con el agua hasta el cuello, y el 1 de noviembre murió el Gordito Castellanos. ¡Dios es Grande!

NELES. Caramba, compa, como dice aquel, serán ciertas todas esas promesas de Biden a los migrantes. La jodida es que lo mismo hizo el Obama candidato y, a la hora de la hora, neles pasteles.

NIÑOS. Biden promete legalizar a 11 millones de indocumentados, reunificar a más de 500 niños separados y, de remate, soltarle billete constante y sonante al mentado Triángulo Norte. Ummmm...

PERFIL. Cuentan las malas lenguas de un ex del Cohep, que se maneja de bajo perfil y que tiene gran poder en el poder, que ha usado sus grandes influencias para que la “maldita burocracia”, como decía PLS, siga jorobando a la “people”.

CARAJO. Pareciera, Sancho amigo, que la misión del susodicho es mandar al carajo a toda su competencia y quedar él solito buscando el progreso.