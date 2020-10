CHOCO. Allí que ahora andará a pie el Choco Lozano con ese “carrito” Audi, full lujo, que le acaban de regalar por haber goleado al Real Madrid. Y pensar que empezó a jugar chuña.



SIP. Lamenta el nuevo presidente de la SIP que la libertad de prensa en México, en los dorados tiempos de AMLO, tiene covid y está en “cuidados intensivos”. Jorge Canahuati Larach también deplora los crímenes y el hostigamiento sistemático de periodistas en varios países de la región.



CAMPAÑA. A “Netanyahu” lo columbraron ayer en la populosa colonia Alemania, acompañando a Juan Diego, su candidato a alcalde en la capital, en el inicio de su campaña casa por casa.



NUCA. La “people” de Juntos Podemos jura y perjura que ya le están soplando la nuca al “papi” en sus dominios de la capital. Será posible.



FIRMAS. El “papi” y compañía lanzaron ayer la casa por la ventana con la presentación de las firmas de Unidad y Esperanza para su inscripción en el CCPN.



ENCADENARSE. Los ex sin cabeza -incluido el de los chocoyos, el expeluche- avisan que están decididos a encadenarse frente a los recintos de la diosa Temis si siguen jorobando al “papi”. Será.



BARCO. La bulla es que la hija de Cocoy y Nelson Licona abandonan el lunes el barco de DB y se pasarán al de YR.



CANDADO. Hombre, por el bien de su familia y del mismo PL, deberían ponerse de acuerdo y echarle candado a ese culebrón de los hijos y la mamá. Y el más obligado a hacerlo es la figura política de la familia, pero parece que no se oye, padre...



LÚCIDA. Iván Zelaya asegura que su madre está más lúcida que cualquiera, y que no es cierto lo que dice LZ de que su madre no se encuentra bien y que no sabe cuidarse sola.



ACEITE. Otros que le acaban de brincar a LZ por las cosas que dice son los fans de YR, por haber dicho que jamás de los jamases haría alianza con YR porque no son iguales, y que son como el aceite y el agua.



CASA. Ricardo Elencof, diputado yanista, manda a decir en un tuit que LZ tiene toda la razón cuando dice que no son iguales, porque mientras él le quiere quitar la casa a su mamá, Yani anda viendo cómo se la recupera. Será.



PUJAR. En el búnker del Cohep hay roncha, porque resulta que algunos seudoempresarios, en lugar de pujar por la reapertura y la empresa privada en la mentada mesa multisectorial, se han plegado al gobierno por conveniencia personal. ¡Bárbaros!



BAZAR. El Toty reabre mañana el Bazar del Sábado, así es que, ya están sabidos. Y ¡ayyy! de aquel que llegue sin mascarilla.



OCHO. El chiste de hoy: el terror de los periquitos jura y recontrajura que solo el ocho por ciento de los niños de las escuelas no ha tenido acceso a internet por las clases virtuales durante la pandemia. Jua...jua...jua...jua...