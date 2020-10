FULL. Allá andan el “Niño Gualaco” y la guapa Olguita por la capital federal. ¿Habrán viajado en el “air force one” catracho? Como Olguita es “resignada”. Aunque es full olivista.



OEA. Reinaldo y Olguita tuvieron misa con el uruguayo de la OEA y le pidieron que, por favorcito, mande una misión de mirones a las primarias del 14 de marzo. Solo falta que también vayan a Bruselas a traer a la Matías.



ROLAN. En el buró político del olivismo andan que les cabe un elefante por la incorporación de Rolando Barahona como coordinador de campaña de Juntos Podemos en Comayagua. El conocido empresario barrió en las internas en Comayagua y en La Paz cuando estaba con el “resignado” de El Hatillo.



FINAL. Quintín manda a aclarar desde Cholu que no es cierto que pinta llantas con YR, y asegura que va hasta el final con DB, porque es un hombre de palabra.



COMPRAR. Gribaldi Mejía, precandidato de Libre a la Alcaldía de La Paz, asegura que las corrientes “cachurecas” del partido ya empezaron a “comprar estructuras de movimientos ya organizados”. Será posible.



EKÓNOMO. El movimiento del “papi” le echa el muerto a la oposición por el clavel de puente Bailey que le acaban de reventar los ufercos, pero ya salió el Ekónomo -el exfuribundo ricardista- culpando al lado oscuro del PN.



BEATRIZ. Pero, la “Mujer Araña”, que se ha quedado sin gimnasio por culpa de la pandemia, jura que el clavo viene de las mismas entrañas del exmovimiento sin cabeza, de unos que quieren dejar al “papi” sin Beatriz y sin el retrato. “I can’t believe it”.



NUCA. En el búnker de “Netanyahu” también andan felices, como lombrices, porque aseguran que Juan Diego está subiendo como la espuma y que Oliva ya le empezó a soplar la nuca al “papi” en el DC. Será.



LOBO. En la coalición CREO se busca al diputado Jorge Dimitrov Lobo, el hijo del hombre de El Chimbo, quien ha desaparecido. Quien sepa de su paradero, favor reportarlo al 911.



LICHO. Lo que pasa, dicen, es que Jorge Dimitrov hizo componendas con Licho en la “desgracia cristiana”, y resulta que allí quienes mandan son otros. Hasta “Pepe” se ha perdido.



DÍA. En los dominios de Suyapita lanzaron la casa por la ventana por la celebración del Día del Médico, aunque no había mucho que celebrar, con tanto galeno muerto por la pandemia.



MAMO. Para que vean que Danielito y la Chayo no andan con babosadas, sus diputados le acaban de dar viento a una ley de ciberdelitos, para mandar al mamo a todo aquel que publique noticias falsas en sus redes, o que tergiverse una verdadera para crear zozobra o temor entre la “people”.



FANS. A ver qué dicen en estas latitudes los fans de Danielito -tanto de Libre como de SN- que son pelis para volar candela en esas redes.