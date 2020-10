INTERNET. Lamenta el cardenal que la gran preocupación de la “people” en estos tiempos es si tiene o no internet, si hay o no wi fi, si tiene o no para la recarga, o si ya lo metieron en la planilla del partido, en fin…¿Y Dios?



JETA. Está perro ese rebrote en las Europas. En España hay toque de queda a partir de ayer, entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada. Al que agarren en la calle abriendo la jeta, es pa…el mamo que va, papa…



HIJO. Ha muerto el fin de semana un hijo del exdiputado Donaldo Reyes Avelar, por covid, que presidía la Liga contra el Cáncer. Hace poco también falleció la esposa del exdiputado y él ha estado grave por el mismo virus.



SECA. Cada loco con su tema. Los pobres restaurantes están reabriendo a puras cachas, muchos tuvieron que cerrar, y a unos “genios” del Sinager se les ha ocurrido la “ideota” de decretar ley seca en la semana morazánica. Sean serios.



CEBOLLINES. Gran pesar entre muchos capitalinos por el cierre del restaurante Cebollines, donde se daban cita muchos viejitos, en el desayuno, y la cipotada, dicen, en la noche.



CINES. Por eso dicen que unas son de cal y otras de arena. Por lo menos ya empezaron a abrir los cines y gimnasios, también. Ojalá y, por culpa de la gente burra, no tengamos que retroceder.



TYSON. La afición y el coach de Juntos Podemos lanzaron la casa por la ventana en la “jeiba” con el fichaje de Tyson Núñez como delantero del equipo. El moreno manda a decir que el mejor gol de su carrera será ayudar a convertir en presidente a “Netanyahu”.



ESTUDIÓ. Pero su amigo, el señor de la tele, le manda a decir que lo están “engañando”, que se convertirá en un “traidor” a la Patria, y al suave le dice ignorante, porque le asegura que se lo dice alguien “que estudió para saberlo”.



CARMEN. Reapareció también en La Ceiba la exdiputada Carmen Rivera, ahora como candidata a la alcaldía con Mauricio Oliva, quien realizó la “ruta del delfín” por Cortés, Atlántida, Yoro y Colón.



LLUVIAS. El “papi” no salió el fin de semana y Monty avisa que se quedó en la capital, en misas con sus funcionarios, por el desmadre de las lluvias.



OBISPO. El “obispo rojo” ha reaparecido en sus dominios de occidente y le ha dado la bendición a YR, de quien dijo, es el hombre para que el PL vuelva al poder. Será.



FINAL. En Cholu columbraron a DB, el “amigo” del chele Castro, donde fue recibido por Quintín y otras hierbas, y ratificó que no hay tales de alianzas con nadie y que va hasta el final.



TIERRA. El terror de los periquitos jura que el año lectivo 2020 cerrará con un rotundo éxito. Ahhh, pues, será el único país sobre la faz de la Tierra. En qué país vivirá, le mandan a preguntar.